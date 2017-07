La pirámide de Egipto (León), Ruiz Esparza, Lula da Silva y el nepotismo en el Poder Judicial Federal

Pareciera que los cuatro temas del título de esta entrega no tuvieran relación entre sí, sin embargo verán ustedes como los mismos se entrelazan y seguimos desafortunadamente con el tema que pareciera permanente: la corrupción en México.



La construcción del distribuidor vial Benito Juárez se ha prolongado por mucho más tiempo del programado para su terminación y entrega, malogrando los esfuerzos de la entonces alcaldesa de León, Bárbara Botello Santibáñez, quien con esfuerzo y dedicación obtuvo los recursos económicos para la aprobación y construcción.



Pero desafortunadamente los errores que ha habido tanto en la planeación como en la ejecución y supervisión de la obra la han postergad, o a tal grado que por una u otra causa no se logra concluir, por ello nuestro irónico parangón con la Gran Pirámide de Keops en Egipto, la cual tardó años en su construcción hasta lograr su perfección de ingeniería; ahora esta obra sería el equivalente a la “Pirámide de León”.



En la parte baja del puente con las recientes lluvias se ha formado una gran laguna que ha impedido el tránsito tanto para peatones como para automovilistas; por si esto fuera poco los trabajos de construcción de una bóveda pluvial por parte de SAPAL se acaban de suspender por no contar con una grúa especial para levantar unas planchas de concreto que pesan 42 toneladas.



Desde el inicio de la obra hubo problemas porque en la primera etapa del proyecto se tuvieron que reponer losas dañadas debido a que presentaban fracturas en el tramo de bulevar Morelos con Clouthier.



Después esas dos primeras empresas fueron relevadas y se contrató para una segunda etapa a la constructora hidalguense Alvarga, quienes según algunos medios presumían intereses con el ahora ex delegado de la SCT en Guanajuato Leoncio Pineda Godos, de tristes recuerdos, pues nunca tuvo el perfil para el cargo: “Por la misma senda camina Leoncio Pineda, el desastroso delegado de la SCT que inundó el Estado de constructoras hidalguenses tan voraces como ineficientes. El tiradero de obras a medias y mal construidas será un verdadero bocado de cardenal para los auditores de Andrade. Además Leoncio presume de cercanía con el Secretario de Gobernación, el resultado puede ser ejemplar” (Zona Franca, septiembre 9/2015). Este Delegado dejó el cargo vergonzosamente y no se ha sabido más de él.



Hacia diciembre de 2015 se rescindió el contrato a la mencionada constructora hidalguense y para el siguiente año se otorgó a otra empresa; actualmente han intervenido en esta larga e interminable obra las siguientes compañías: Aldesa, Constructora Rodríguez, Alvarga, Grupo Hidrovías y Carreteras, Construcciones y Dragados del Sureste y Jaguar del Sureste, éstas dos últimas en funciones.



Mientras tanto, en el Paso Exprés de Cuernavaca, anteayer surgió un socavón muy extenso que provocó la muerte de dos personas, y aquí viene el enlace o el nexo con el calvario que ha sido la construcción del distribuidor vial de nuestra ciudad, pues la responsable parece ser la constructora Aldesa, la misma que inició aquí en León y que meses después fue retirada.



Pero el problema no para ahí, pues ahora ciudadanos y legisladores exigen la renuncia al Secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza, quien es proclive a designar Delegados de esa Secretaría sin estar capacitados y sin conocimientos especializados para el cargo, como es el caso del propio Pineda Godos, de José Luis Alarcón ya destituido en el Estado de Morelos, quien ostentaba como su trabajo anterior ser maestro de Inglés en una conocida Academia y aquí en Guanajuato recientemente designó a Roberto Vallejo Rábago, abogado egresado de la UIA de León y desconocemos si tenga alguna otra carrera referente a la arquitectura o a la ingeniería que pudiera otorgarle al menos un perfil aceptable para dicho cargo.



Por otro lado, donde también huele a corrupción, inmoralidad, falta de ética, pero sobre todo abuso de poder y tráfico de influencias es en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido al reciente estudio coordinado por el Consejero de la Judicatura Federal Felipe Borrego Estrada sobre los lazos de parentesco entre jueces y magistrados del Poder Judicial Federal con el personal a su cargo.



La noticia publicada el jueves 13 de julio causó indignación y aquí en Guanajuato tuvo una difusión acelerada a través de las redes sociales por ser el Décimo Sexto Circuito el que cuenta con el mayor número en este tipo de maniobras y componendas entre jueces y magistrados para intercambiarse las plazas designando a sus familiares, alcanzado la cifra increíble de 82% de todos los jueces y magistrados con familiares apoderándose materialmente de todas las plazas en esta zona, a grado tal que dos magistrados cuya identidad no se reveló, les fueron detectados a uno con 11 y a otro con 10 familiares.



Pero también hay casos de quienes mantienen en estas áreas de justicia a sus esposas, ex esposas, suegras, hijos, yernos, nueras, etc., algo verdaderamente incomprensible y excesivo, ojalá y el resultado de esta investigación del Consejero Borrego Estrada no quede en el olvido y se tomen medidas para deshacer estos núcleos familiares al menos reasignándolos a todos a otros circuitos.



Entre tanto nos llega la notica ejemplarizante desde Brasil en donde al ex Presidente Luis Inacio Lula da Silva lo encarcelan y lo condenan a nueve años de prisión por corrupción pasiva, esto es “hacerse de la vista gorda” o por “ser tapadera” de todos los sobornos, cohecho y tráfico de influencias de la compañía petrolera Odebrecht ya tan difundida universalmente.



¿Verdad que en México urge una medida correctiva anticorrupción de esta magnitud?





