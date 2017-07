Pasmados en Seguridad

Fideicomiso atorado



León enfrenta una emergencia de inseguridad mientras las autoridades están pasmadas, no reaccionan.



Para muestra basta un botón: el Fideicomiso de Seguridad Ciudadana para el que ya se comprometieron 12.5 millones del Municipio y otros 12.5 millones del Estado, es hora que no arranca.



En la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia que empuja este proyecto, están desesperados. El viernes le enviaron una carta al alcalde Héctor López y a cada uno de los integrantes del Ayuntamiento para urgirlos a que los proyectos, presentados desde mayo, comiencen a marchar.



El oficio que firma la presidenta de “La Mesa”, maestra Rocío Naveja Oliva, expresa textualmente: “...nuestra preocupación por el incremento constante de los índices delictivos y la urgencia de iniciar lo más pronto posible los proyectos y expertos que están propuestos en el Fideicomiso”.



Y le fijan un plazo al Ayuntamiento para avanzar en el tema a más tardar el primero de agosto. El recurso se invertirá sobre tres ejes estratégicos: dignificación policial, inteligencia y prevención.



Lo que falta es que el Cabildo en pleno apruebe los proyectos, que se instale el Comité Técnico del Fideicomiso que los valide y finalmente el Comité de Adquisiciones comience con los contratos.



En “La Mesa” perciben voluntad del Cabildo para caminar, pero la realidad es que no hacen ‘click’ para trabajar en equipo con el secretario de Seguridad Pública de León, Luis Enrique Ramírez, de quien a todo les dice que sí y sonríe, pero no ven que asuma un liderazgo para poner en marcha los proyectos.



Está en manos del Alcalde; el secretario del Ayuntamiento, Chuy López Gómez; y el presidente de la Comisión de Seguridad, el síndico Luis Ernesto Ayala, exigir a Luis Enrique tomar el control de eso.



Fue en octubre, a iniciativa de la Secretaría de Gobierno entonces comandada por Toño Salvador García, que iniciaron pláticas con autoridades y organismos ciudadanos de León, Irapuato y Celaya para conformar los fideicomisos con los que enfocaran estrategias que permanecieran en el tiempo. Esto para compensar que este año no hay presupuesto del Programa Nacional de Prevención del Delito.



La historia comenzó así: se ofrecieron de inicio 50 millones del Estado y 50 millones del Municipio. Luego llegó el proyecto de la base que albergará una brigada de 3,200 policías militares en Irapuato y el gobernador Miguel Márquez enfocó ahí los recursos, y pidió el auxilio de municipios para ese fin.



Ya el jueves pasado el Ayuntamiento de León aprobó destinar 15.7 millones para la base militar.



La Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León (integra a representantes ciudadanos y autoridades de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes públicos) tendrá sesión el día 26, y, de no haber antes de eso una respuesta firme del Gobierno Municipal, se advierte que se “pondrán los guantes”.



Ya una vez plantaron cara al Gobernador para exigir no desentenderse del Fideicomiso de Seguridad de León y no dudarán en hacerlo otra vez, ahora con el Alcalde, para que ponga a chambear a su equipo.



Se trata, dice el documento dirigido al Ayuntamiento: “...de obtener los primeros resultados antes de que concluya esta Administración, aspectos que serán de gran beneficio para todos los leoneses, por lo que pedimos encarecidamente su total apoyo”. Un “encarecidamente” que suena a una súplica.



Desde el 9 de marzo que el Cabildo leonés votó la integración del denominado Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana (Fifosec) que suma a 10 personas, seis son ciudadanos y cuatro autoridades. Pero el Comité todavía no toma protesta que porque falta la propuesta de un ciudadano.



En el oficio “La Mesa” presenta otra vez la lista de los cinco ya sabidos: René Solano, Jaime Humberto Gallardo, Alfonso Morales, Antonio García, José Ignacio Morales, y agrega a Arturo Romo Fernández.



Ya se dijo que sí al Fideicomiso, sí al recurso y a los proyectos ¿entonces qué están esperando?...

Márquez, PAN y el 2018



El gobernador Miguel Márquez va a pesar en el proceso interno panista del 2018, de eso no hay duda.



Así lo dejó sentir el pasado lunes cuando en el Centro de Convenciones de Guanajuato Capital sostuvo una encerrona con los alcaldes del corredor industrial y la dirigencia estatal de Acción Nacional.



Los alcaldes se manifestaron inquietos porque haya pronto una definición de las alcaldías que el partido reservará para mujeres y tomar entonces una decisión sobre si aspiran o no a ser otra vez candidatos.



Ahí estuvieron Héctor López, de León; Ricardo Ortiz, Irapuato; Ramón Lemus, Celaya; Antonio Arredondo, Salamanca; Juan Antonio Morales, Silao; Ysmael López, San Francisco del Rincón, y Juventino López, de Purísima del Rincón. En lo oficial únicamente el ‘paisano’ del gobernador Márquez, Juventino, ha dicho que él no tiene en sus planes una reelección, el resto aún lo piensa.



El Góber les dejó clarito que nadie de los hoy 26 alcaldes azules tiene asegurada una candidatura. Deben estar conscientes del otro derecho constitucional, el de la paridad de género, pero además de la evaluación a los resultados de sus gobiernos para poner sobre la mesa las canicas que tiene cada uno.



El dirigente estatal, Humberto Andrade, les dijo que el partido empezará las mediciones ciudadanas. También se echarán un clavado a cómo andan con los resultados de auditorías a sus gobiernos.



Les pidió paciencia para esperar que esté definido el tema de los municipios y distritos para mujeres. Para eso esperan un acuerdo del Consejo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en el que se precise, según la rentabilidad electoral por municipio en 2015, cómo deben repartir las candidaturas.



Una posibilidad es la distribución en tres bloques de alta, media y baja rentabilidad, y luego en cada uno dividir los que son para hombres y mujeres, es decir, no podrán mandar sólo mujeres donde perdieron. En el bloque de alta rentabilidad el PAN tiene en su control de gobierno todito el corredor industrial. El primer reto para la dirigencia es definir en cuáles de sus ‘joyas’ apostarán por candidatas.



En Salamanca están más que puestas la diputada federal Karina Padilla y la diputada local Beatriz Hernández. En Celaya quiere la diputada local Elvira Paniagua, y se combina con el desgate del gobierno de Lemus y su no militancia. En Irapuato es más probable se quede Ricardo Ortiz, y en León se ve difícil la permanencia de Héctor López, pero tampoco han definido ir con mujer hasta no medir lo que ellos llaman el “efecto Bárbara”, pero ahí están Alejandra Gutiérrez y Libia García Muñoz.



Héctor López insinúa que sí trae ganas de quedarse. Ayer por ejemplo convocó a todos los delegados rurales y les dio un mensaje con olor a futuro: “Es como un avión, apenas vamos despegando. Y cuando va despegando, es cuando más fuerza le tenemos que poner al motor para que alcance la altura”. Pero, agregó, sólo le quedan 15 meses donde no van a poder resolver los problemas.



En la encerrona con los alcaldes el director de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Enrique Avilés, les habló de la importancia de mejorar sus estrategias de posicionamiento de los resultados de sus gobiernos.



Márquez en lo público dirá que las candidaturas es un tema del partido, pero se hará sentir, al tiempo.

Pacto con El Molino, ¿y Óscar Flores?

Bueno o malo pero el Ayuntamiento tiene listo el acuerdo para que El Molino se ponga al corriente.



Lo que no tienen, luego de 21 meses de gobierno, es un convenio para que el desarrollador Óscar Flores done al Municipio el terreno sobre el que se construyó el bulevar Las Joyas en el anterior trienio.



El compromiso que de manera increíble le dejaron hacer en el gobierno barbarista sólo de palabra, sin firmar nada, pasa hoy factura porque, como ya declaró en junio a am el particular, eso es “subjetivo”. Con la mano en la cintura ya no compromete la entrega del total de 6.4 hectáreas sino únicamente 1.7.



Pero hoy es hora que no dona nada de nada, el tiempo transcurre y no se nota lo presionen.



El Alcalde tiene a su alcance el ejercicio de la política para hacerlo cumplir. ¿Y si en Desarrollo Urbano ‘congelan’ cualquiera de sus trámites para otros proyectos hasta que no se resuelva lo de Las Joyas?



Héctor López dijo en la semana que ‘no le tiembla la mano’, cuando los regidores Chava Ramírez y Norma López, del PRI, y Sergio Contreras del PVEM, le pidieron meter en cintura al director de Desarrollo Humano, Daniel Campos, a quien perciben ‘desbocado’ en la grilla electoral del 2018.



El caso del bulevar Las Joyas es una buena prueba para que el Alcalde muestre de qué está hecho.



En el tema de El Molino el PAN y el PRI votaron a favor del acuerdo al que ya llegaron con el desarrollador, el regidor Verde Sergio Contreras decidió meter reversa. Lo que votaron fue reconocer que a “El Molino Residencial” le restan por pagar a favor del Municipio 71 millones 374 mil pesos y formalizar el recibir en donación 2,552 metros cuadrados de un predio sobre el bulevar Morelos y Manuel Clouthier.



Lo anterior echa abajo el acuerdo votado por el anterior Ayuntamiento en agosto de 2015 que establecía un adeudo de 127 millones de pesos de El Molino con el Municipio, que por cierto el fraccionar nunca reconoció.



El exsíndico que encabezaba el pasado trienio la Comisión de Desarrollo Urbano, Eugenio Martínez, se lanzó en tuiter contra la decisión y escribió lo siguiente: “Recuerdo las presiones de la Presidenta para favorecer tema del Molino. Hoy sus regidores del PRI lo hacen con el PAN gobierno, 50 millones”.



En la Administración Municipal se defiende que no hay ‘descuento’, sino una actualización en los valores reales de lo construido, reconocimiento de obras (que no le tocaban) y eliminar otras que son de otro desarrollador. Aseguran que con el acuerdo como quedó ahora sí harán pagar a El Molino. Eso ya lo veremos...



El tema heredado de varias administaciones es complejo, pero la pregunta ahora es ¿cuántos otros desarrollos le deben al Municipio?

Grillas culturales



Al director del Teatro Bicentenario, Alonso Escalante, ya le dieron las gracias sin reversa.



La noticia causó sorpresa e inmediatas reacciones de molestia y apoyo al Director por parte de la comunidad artística y el público que reconoce la calidad de la programación que ha alcanzado el Teatro Bicentenario a sus cortos siete años de vida, mismos en los que ha estado al frente Alonso.



El cuestionamiento es entonces obvio: ¿Por qué intentar componer lo que no está descompuesto?



El miércoles un comunicado nocturno informó “el acuerdo conjunto de concluir un ciclo”, y destacaba que el Teatro se ha consolidado como uno de los recintos para las artes escénicas más importantes de México.



Alonso salió a declarar que no sabía de los argumentos y luego vino la reacción del director del Forum Cultural, Arturo Joel Padilla, quien ayer respondió con frases como las de “Alonso no es el Teatro”, “nadie puede estar por encima de una institución”, y el señalamiento de “soberbia desmedida”.



La destitución es una facultad del Director General del Forum. Por atención, dice Arturo Joel, se le consultó a la comisión operativa conformada por los consejeros ciudadanos, que son el vocal ejecutivo Ricardo Torres Álvarez, además de Roberto Plasencia, Mariano González Leal y David González.



El presidente del Consejo es el gobernador Miguel Márquez quien de plano dice “que no es mi tema”.



Ni un comentario han hecho tampoco sobre la salida de Alonso Escalante el resto de los consejeros del Forum Cultural, como son: Luis Felipe Guerrero, rector general de la Universidad de Guanajuato; Héctor López Santillana, alcalde; Juan Alcocer Flores, director general del Instituto Estatal Cultural, y María Isabel Tinoco, secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno Estatal.



La relación Alonso y Forum está rota, las broncas y recelos internos acabaron con la armonía. La decisión es probable no tenga reversa, pero ya tomaron nota que el público de León está atento a la vida cultural.



Precisión: Para nombrar al nuevo Director del Teatro sí se necesita el voto del Consejo en pleno y supuestamente los consejeros representan a los leoneses.