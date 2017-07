Fallece joven por riña campal

Un joven de 20 años falleció mientras recibía atención médica, luego de que fuera golpeado en la cabeza durante una riña campal.



El hecho sucedió alrededor de las 3 de la madrugada de este domingo, sobre la calle Cerrito Capa y Cerrito Chichimequillas, en la colonia Cerrito Amarillo.



Ismael Terraza Ibarra, de 20 años, estaba en una fiesta con varios amigos y al término, cuando salieron, iniciaron una riña con otro grupo de jóvenes.



Los rivales se golpearon con piedras y otros objetos.



Ismael quedó inconsciente, tras ser golpeado en la cabeza.



El Sistema Único de Emergencia (911) recibió el reporte y los primeros en llegar fueron los elementos de la Policía Municipal.



Los agentes solicitaron una ambulancia, pues el joven no respondía a su llamado.



Paramédicos de Bomberos arribaron y trasladaron de emergencia a Ismael a una clínica del Seguro Social.



Sin embargo, la víctima no tenía sus documentos del Seguro Social en regla y tuvo que ser llevado al Hospital General Regional.



“Llegó prácticamente sin signos vitales, a nosotros nos dan aviso cuando llega al HGR”, informaron autoridades del Ministerio Público.



Agentes ministeriales arribaron al lugar donde ocurrió el hecho, pero ya no estaban los testigos.



En el hospital fueron entrevistados algunos familiares y amigos que acompañaron a Ismael, pero hasta ayer no se brindaron más detalles del ataque.



“Se están recabando entrevistas, pero por ahora no hay mucha información”, dijo el Ministerio Público.

