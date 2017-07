Matan a hombre en San Juan Bosco

Un hombre murió en el hospital minutos después de ser atacado a balazos en la colonia San Juan Bosco.



A las 10 de la noche de ayer Ricardo Alejandro, de 37 años y apodado “El Cala”, se encontraba con algunos amigos en la esquina del bulevar Manuel de Austri y la calle Coruña.



Testigos aseguraron que se disponía a subir a una camioneta cuando dos hombres le dispararon.



“Se escucharon más de cinco balazos, pero no vimos los rostros de los que tiraban”, declaró una persona que se encontraba en la zona.



Ricardo recibió dos disparos, uno en el lado izquierdo de la cabeza y otro en la clavícula, y cayó inconsciente en la calle.



“Le dicen El Cala, es de la colonia España”, platicó un adolescente.



Comerciantes de la zona al escuchar las detonaciones las reportaron al Sistema Único de Emergencias para pedir apoyo a las autoridades.



Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y al confirmar el reporte solicitaron una ambulancia.



Sin embargo antes de que llegara la ayuda médica los amigos de Ricardo Alejandro lo trasladaron en un vehículo particular al Hospital General de León.



Elementos de la Policía Municipal acordonaron enseguida la zona del ataque para evitar que se contaminaran la escena, y poco después llegaron agentes investigadores de la Procuraduría General de Justicia para levantar las evidencias e iniciar las indagatorias.



Además agentes de la Unidad Especializada en Homicidios se trasladaron al hospital a donde fue llevada la víctima.



A las 11:30 de la noche autoridades informaron que Ricardo Alejandro falleció.



Su cuerpo fue levantado por personal del Servicio Médico Forense para trasladarlo a sus instalaciones y determinar la causa de muerte.



Hasta anoche no se informó si hubo detenidos por el homicidio.

