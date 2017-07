'Yo no soy Felipe Calderón'

El Senador Juan Carlos Romero Hicks y ex gobernador de Guanajuato prometió no gobernar como lo hizo Felipe Calderón Hinojosa, de llegar a ser Presidente de la República.

Así lo afirmó en una entrevista que le realizó el periodista Jorge Ramos, en su programa Al Punto. Ahí, el senador tambaló sobre el tema de seguridad y la ola de muertes que dejó el ex presidente Calderón en su sexenio.

“Quiero ser Presidente de México por que me he preparado toda la vida , porque estoy cansado de un sistema que no funciona, porque quiero ponerme en la piel del ciudadano, quiero sentir la angustia; lo he hecho como rector, como gobernador, y porque hay un reclamo inmenso de la impunidad, México se nos está cayendo a pedazos”, señaló el panista.

En la entrevista, el periodista alude la participación de Romero Hicks en el gabinete de Felipe Calderón, donde ejerció como director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ( Conacyt), ante lo cual Ramos recordó: "las últimas cifras (son de) 104 mil muertos (en el sexenio de Calderón), no recuerdo que usted se haya quejado".

Ante ello, el senador buscó atajar la pregunta al recordar los éxitos del mandato de Calderón en economía y relaciones internacionales, y que su labor en dicha gestión fue en el Conacyt; sin embargo, el periodista prguntó incisivo: "Son 104 mil muertos, ¿no tenía la obligación de decir: 'esto está mal, esto no está funcionando'?, ¿nos está proponiendo lo mismo que Felipe Calderón?, ¿qué haría diferente que Calderón?".

“Le invito a que vea nuestro expediente en Guanajuato, yo no dejé deuda, no dejé tema de inseguridad ni de corrupción; estoy consiente de que hay áreas del gobierno que no funcionaron. Muchas cosas, la primera es que hay que construir la seguridad y no declarar una guerra al narcotráfico, no fue la mejor estrategia; lo segundo, haría alianza con la sociedad y una coordinación mayor.

“No pretendo ser Don Felipe Calderón, yo estoy cercano a los mexicanos, he escuchado a los obreros, a las amas de casa, y eso es lo que tenemos que hacer”, respondió el actual senador, que hace unos meses, a través de un video, se destapó para pelear por la Presidencia de la República.

Contra Zavala... y Peña

Romero Hicks recordó su expediente cuando fue Gobernador en Guanajuato, carta suficiente, consideró el panista, para ganarle la candidatura de su partido a su correlegionaria Margarita Zavala.

Además, el ex gobernador señaló que, de llegar a la silla presidencial en 2018, comenzaría una investigación en contra del presidente Peña Nieto por el escándalo de la Casa Blanca.