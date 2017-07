¿Problemas de pareja? Sí es culpa de tus padres

Vivimos en una cultura que celebra el individualismo y la independencia. Sin embargo, los humanos somos exquisitamente sociales: prosperamos al tener buena compañía y sufrimos en aislamiento. Nuestras relaciones íntimas —o su falta— moldean y definen nuestras vidas.

Aunque ha habido muchas escuelas de pensamiento que nos ayudan a entender qué es lo que tensa o mantiene los vínculos humanos, una de las explicaciones más estudiadas se llama teoría del apego y cada vez más hay un mayor consenso sobre su capacidad para explicar y mejorar cómo nos desenvolvemos en nuestras relaciones.

Concebida hace más de 50 años por el psicoanalista John Bowlby y validada científicamente por la psicóloga Mary S. Ainsworth, la teoría del apego está en auge y se aplica en todos los niveles. Los expertos en los campos de la psicología, la neurociencia, la sociología y la educación mencionan que el supuesto subyacente de la teoría —que la calidad de nuestros apegos tempranos influye en nuestro comportamiento adulto— tiene una repercusión especial en una época en que la gente parece más apegada a sus celulares que a las personas.

Desde el primer año

Hacia el final de nuestro primer año de vida ya ha quedado marcada en nuestros cerebros de bebé una plantilla bastante indeleble sobre cómo pensamos que funcionan las relaciones, con base en la manera en que nos tratan nuestros padres u otros cuidadores importantes. Desde un punto de vista evolutivo, esto tienen sentido porque debemos descubrir pronto cómo sobrevivir en nuestro entorno inmediato.

“Si se te brinda un apego seguro, eso es genial, porque entonces tienes la expectativa de que, si estás angustiado, puedes recurrir a alguien en busca de ayuda, además de sentir que puedes ayudar a otros”, dijo Miriam Steele, la codirectora del Center for Attachment Research en la New School for Social Research, en Nueva York.

No es tan bueno si estás en el grupo del 40 al 50 por ciento de bebés que, según indica un metaanálisis de investigaciones, tienen un apego inseguro porque sus experiencias tempranas fueron por debajo de lo óptimo (sus cuidadores estaban distraídos, eran autoritarios, eran despectivos, no eran confiables, estaban ausentes o tal vez eran amenazantes). “En casos así, tienes que ganarte tu seguridad”, dijo Steele, formando apegos seguros más adelante que te ayuden a superar tu deficiente modelo interno de funcionamiento.

Divorcio en aumento

Puesto que la tasa de divorcio también está entre el 40 y el 50 por ciento, parecería que no se trata de una tarea sencilla. De hecho, según investigadores, las personas con modelos de apego inseguro tienden a sentirse atraídas por aquellos que cumplen con sus expectativas, aunque los traten mal. Pueden actuar subconscientemente de maneras que provoquen una conducta insensible, poco confiable o abusiva, la que les sea más familiar. También pueden huir de los apegos seguros porque los perciben como algo desconocido.

“Nuestro sistema de apego da preferencia a lo que ve de acuerdo con lo sucedido en el pasado”, dijo Amir Levine, psiquiatra y coautor del libro “Attached”, que explora la manera en que las conductas de apego afectan la neuroquímica del cerebro.

De nuevo, esto no significa que tu destino esté marcado. Los programas de intervención en la New School y la Universidad de Delaware están teniendo un éxito sobresaliente ayudando a los grupos de alto riesgo, como las madres adolescentes, a cambiar sus conductas de apego (a menudo transmitidas de una generación a la siguiente) y establecer relaciones más seguras. Otra estrategia de intervención basada en el apego llamada Círculo de Seguridad, con 19 mil facilitadores capacitados en 20 países, también ha mostrado ser efectiva.

Lo que estos protocolos tienen en común es promover la conciencia entre los participantes de su estilo de apego y los comportamientos de sabotaje asociados, así como instruirlos sobre cómo equilibrar la vulnerabilidad y la autonomía en las relaciones.

Una razón por la que la teoría del apego ha “ganado tanto terreno últimamente es que sus ideas y observaciones hacen eco en nuestra vida diaria”, dijo Kenneth Levy, un profesor adjunto de Psicología en la Universidad de Pensilvania que realiza investigaciones sobre psicoterapia orientada al apego.

Categorías del apego

Si miras las categorías clásicas de estilos de apego —seguro, inseguro-ansioso, inseguro-evitativo e inseguro-desorganizado— es fácil encontrar cuál es aplicable a ti y a otras personas en tu vida. Las categorías se derivan de decenas de miles de observaciones a bebés y niños en proceso de aprender a caminar cuyos cuidadores los dejaban brevemente, ya fuera solos o con un extraño, y luego regresaban, lo que constituye una prueba conocida como “Situación extraña”. Las etiquetas también pueden aplicarse a la manera en que se comportan los adultos con sus seres queridos en momentos de estrés.

Los niños seguros se enojan cuando sus cuidadores se van, y se acercan a ellos con los brazos abiertos cuando regresan. Un adulto con apego seguro también busca consuelo en un ser querido cuando, por ejemplo, no lo tomaron en cuenta para un ascenso en el trabajo o se siente herido. Además, está listo para actuar de manera recíproca si la situación se revierte.

Los niños en el extremo inseguro-ansioso del espectro se molestan cuando los cuidadores se van y pueden acercarse a ellos cuando regresan. Pero no se calman con facilidad, por lo general porque su cuidador ha demostrado ser una fuente poco confiable de consuelo. En la edad adulta, tienden a obsesionarse con sus relaciones y es posible que sean muy dramáticos para obtener atención.

Los niños inseguros-evitativos no registran su estrés cuando el cuidador se va y no muestran mucho interés cuando el cuidador regresa porque están acostumbrados a que se les ignore o rechace. Otra opción es que un padre los haya asfixiado con demasiada atención. Los adultos inseguros evitativos tienden a tener problemas para intimar y es más probable que terminen las relaciones, en especial si les está yendo bien. Es posible que se resistan a hablar de sus sentimientos.

Por último, los niños y los adultos inseguros-desorganizados tienen comportamientos tanto evitativos como ansiosos de manera ilógica y errática. Esta conducta es el resultado residual de situaciones en las que el cuidador durante la infancia era amenazante o abusivo.

Tener apegos seguros no consiste en ser un padre o pareja perfectos, sino en mantener la comunicación para reparar las inevitables desavenencias que ocurren. En el desgaste diario de cualquier relación, dijo el Dr. Fonagy, “si el flujo libre de la comunicación es defectuoso, la relación también lo es”.