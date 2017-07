Combaten la violencia

La violencia física y psicológica es la que afecta a más mujeres en la entidad, principalmente en los noviazgos, indicó Anabel Pulido López, directora del Instituto para la Mujer Guanajuatense (Imug), quien refirió se trabaja con campañas para disminuir la incidencia.

Indicó que las estadísticas marcan que este tipo de violencia es la más recurrente en las jóvenes, que se da con acciones como malas palabras, presión psicológica y hasta control de las personas, lo cual debe atenderse.

Este año, el Imug ha atendido alrededor de 22 mil mujeres en toda la entidad que han presentado alguna situación de maltrato, y destacan la estadística de que 7 de cada 10 mujeres sufren violencia.

“De un 85 a 90% es la presencia de violencia física, se acompaña de la psicológica, algo que tenemos que decir es que no va en ascenso, no es que un día te diga que fea estás y al siguiente te de un aventón, es que un día te diga que estás fea y al siguiente puede privarte de la vida, no va paso a paso”, dijo.

Pulido López señaló que las condiciones sociales y las facilidades de hoy en día con los medios electrónicos, propician que cada vez sean den a conocer casos de violencia en el noviazgo, con aspectos como dejar el teléfono sin bloquear, escuchar conversaciones y saber siempre donde está la pareja.

“Hemos encontrado casos donde la pareja le dice que le pregunte a sus papás que opinan de él, pero que lo haga con el teléfono abierto, si hay una mala opinión eso se va convirtiendo en una situación de violencia física”, dijo.

Destacó que se debe trabajar en la concientización de las mujeres, a fin de que no vean la violencia sólo como una agresión física, sino también la presión psicológica, por lo que es necesario emprender campañas que ejemplifiquen los tipos de maltrato.

Comentó que el Imug cuenta con una campaña relacionada al uso de teléfono, para que las jóvenes detecten los riesgos y puedan actuar antes de que la situación sea más complicada.