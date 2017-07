Podría haber policías coludidos en huachicol

La colusión de elementos de seguridad de los tres niveles de Gobierno no se puede descartar, así como se habla la posible participación de trabajadores de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en el robo de hidrocarburos.

Así lo señaló la diputada federal, Yulma Rocha Aguilar, luego de cuestionarla sobre la responsabilidad que el ex titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara Soria, contra la Policía Federal ante el incremento del huachicol en Guanajuato.

“No se puede descartar que haya involucrados de ninguna instancia, así como no se puede descartar que haya involucrado personal de Pemex (...) es imposible que la policía municipal y la policía estatal, que son quienes tienen más elementos por ser las corporaciones locales, no se dieran cuenta del crecimiento de la venta, del robo o la propia extracción, es un delito que no se dio desde hace un par de años sino de muchos años atrás, en su momento no se tomaron acciones y ahora se están viendo las consecuencias”, comentó.

La legisladora indicó que es hasta este sexenio, encabezado por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que se dan las acciones para enfrentar el robo de combustible, estrategia que no se vio en los periodos de Gobierno de Vicente Fox o Felipe Calderón.

“No se puede deslindar la responsabilidad de ninguna instancia, incluyendo la Policía Federal (...) ahora es una estrategia que se está implementando en Puebla y Guanajuato, y es importante que se pueda atacar esta red financiera de la delincuencia organizada que para ellos representa mucho mayor ingreso que el tráfico de drogas y de personas, o de otros delitos que les representaban ingresos considerables”, comentó.

'Dejen de echarse la bolita'

Por su parte, la diputada local del PRI, Irma Leticia González Sánchez, pidió a las autoridades estatales que dejen de 'echarse la bolita' en el tema del robo al combustible, que está afectando a los guanajuatenses.

“Nada más se están echando la bolita, el responsable de combatir los delitos es el Estado, si son delitos de índole federal pero están pasando en el estado que saben perfectamente dónde están (los huachicoleros), no sé si por temor, por falta de un plan de ejecución o de reacción, se hacen de la vista gorda”, opinó.

La legisladora local priísta indicó que así como el Estado pidió que la Federación apoyará en el combate del robo al tren, pueden solicitar el respaldo para atacar el huachicol.

La diputada federal, Karina Padilla Ávila indicó que no se debe continuar sólo 'pateando el bote' sino atendiendo de forma coordinada este delito, que genera inseguridad en el estado.

“Es un tema evidentemente federal, hay que atender y atacar el asunto, creo que en esta parte la coordinación con los tres órdenes de Gobierno es fundamental, porque es un tema muy complejo que sería más bien responsabilidad de todos, no creo que se tenga que estar pateando el bote sino encontrar soluciones que puedan fortalecer el tema de la seguridad”, finalizó.