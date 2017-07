Y desde aquí…

Me preguntan ¿por qué no?… y yo me pregunto ¿porqué sí?

En 3, 2,1 y arrrrrancan. La verdad es que como siempre a los partidos políticos y sus candidatos o suspirantes a candidatos no les importa mucho la ley y los tiempos que marca ésta para comenzar a promocionarse y hablar puras cosas buenas de ellos, claro en primera persona, pues de manera casi natural los políticos son ególatras. Desde ahí nos vamos dando cuenta de que eso de la legalidad no es precisamente lo suyo. Nos hacen sentir que ellos o sus aspiraciones siempre estarán por encima de la comunidad y la legalidad, mientras repiten todos la misma cantaleta: “Soy respetuoso de la ley y los tiempos, así como de las decisiones de mi partido”, ¿no cierto que tod@s dicen exactamente lo mismo? Pero al mismo tiempo nos saturan con sus fotos rodeados niños, mujeres, viejitos, agricultores, jóvenes, etc., con cualquier sector vulnerable de la comunidad. Nos ponen sus fotos photoshopeadas y donde parecen tod@s más guap@s que cualquiera de los actores o actrices de los Avengers. Además, nos resultan muy piadosos, pues no hay día en que no nos hagan sentir que nos harán un favor a la comunidad y casi contra su voluntad se candidatearán, pues tal parece que sin ellos no tenemos ningún futuro que pueda ser prometedor. Van como 20 días que ya comenzó el bombardeo electoral y eso que faltan todavía al menos 3 meses para que de acuerdo a la Ley puedan lícitamente levantar la mano y hacer visibles sus aspiraciones. Ya como que no queriendo la cosa tenemos a los políticos saturando nuestros Facebooks con sus publicidades pagadas y sus fotitos; tenemos al alcalde apareciendo mucho más de lo habitual inaugurando obras (recordemos a partir de esta elección los alcaldes, diputados y regidores tienen la posibilidad de buscar la reelección) y tenemos a casi todos los actores políticos y a aquellos que quieren ocupar las sillas de éstos, moviéndose y saliendo en todos los medios posibles.

Arrancamos ya el dispendio irracional y grosero de recursos, la mayoría de ellos dineros públicos, o bien de empresarios que buscarán en su momento capitalizar fuertemente esa apuesta en la que se traduce el apoyo e impulso económico hacia algún candidato determinado. En ambos casos el riesgo para nosotros como sociedad es enorme, pues de entrada si llegan al puesto por el que contendieron, tendrán varias deudas que pagar y eso nos deja a merced de la corrupción que supone hacerse cargo de todos esos favores.

Es lamentable ver que cada tres años son los mismos candidatos de un partido u otro. Del PAN tenemos a Lorena Alfaro. Ha sido Regidora, Diputada local, Tesorera del Municipio, Secretaria del H. Ayuntamiento y ahora Diputada Federal. Acuérdense, va a volvernos a pedir el voto pues seguramente quiere otro puesto. Otro del PAN, Luis “Güero” Vargas. Ha sido Regidor, Alcalde, Subsecretario de Desarrollo Social y Humano y actualmente Diputado local (por cierto el más improductivo de todos los diputados tanto en presentación de iniciativas como en participaciones en tribuna). Otro que nos volverá a pedir nuestro voto. Otros panistas que llevan tiempo viviendo del presupuesto y que otra vez buscarán nuestro voto son Francisco Mijangos, Sergio Carlo Bernal, etc. De nuestro Alcalde ahorita hablamos.

Del lado del PRI tenemos a Yulma Rocha, actualmente Diputada Federal (ya lo había sido y desde el primer día pidió licencia para dar paso a que su suplente, un hombre, tomara su lugar. Una verdadera vergüenza) y en este su segunda ocasión como diputada federal, literalmente huyo de una sesión en Comisión para que no hubiera quórum, en la cual se discutía una iniciativa del Diputado independiente por Jalisco Pedro Kumamoto, por la cual le quitarían dinero a los Partidos Políticos. Doblemente vergüenza para su actuar con nosotros. También fue regidora y diputada local en dos ocasiones. Otra vez nos pedirá el voto, ténganlo por seguro. Otros Priistas que llevan tiempo dentro del presupuesto y que buscarán nuestros votos son Alejandro Rangel, Armando Uribe, Gerardo Zavala, etc. ¿Qué en verdad no habrá más gente por la cual votar?

De nuestro Alcalde Ricardo Ortiz pues es increíble. Seguramente buscará la reelección. Ya fue Alcalde una vez, esta es su segunda y quiere una tercera. Secretario de Obra Pública, Diputado Federal. Y cuando le preguntan los reporteros sobre el perfil que debe tener un Presidente Municipal de Irapuato, responde que de la gente que ha enseñado sus aspiraciones no hay el perfil adecuado, pues Gobernar no es fácil y se requiere experiencia. Es decir, ¿debemos de entender que sólo él es el adecuado y capaz para gobernarnos?. ¿Será que entre los otros 600,000 irapuatenses no habrá alguien con la capacidad de hacer su trabajo bien, de gobernar de manera honesta y desinteresada, de ser sensible y humilde en su persona desterrando cualquier signo de egolatría? Yo estoy seguro que si los hay y están muy lejos de cualquiera de los que señalamos.

Varias personas y Asociaciones Civiles que conocen mi trabajo y mi compromiso con la comunidad me han preguntado que porqué no busco una candidatura independiente para diputado. El camino créanme es muy empinado y escabroso. La puerta está abierta y cerrada al mismo tiempo para este tipo de candidaturas ciudadanas. Lo cierto es que al no existir compromisos partidistas ni económicos con nadie, sumado a la importancia que en mi vida tienen la familia y los valores, resultarán en una posibilidad de ejercer el trabajo de manera honesta y sensible.

Me preguntan qué ¿por qué no?... yo me pregunto ¿porqué si?. Con independencia de lo que decida en conjunto con mi familia, lo cierto es que aún no son los tiempos que nos marca la Ley. Ojalá nuestros políticos tuvieran en cuenta ello.

