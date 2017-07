Celebran a la virgen del Carmen

Con la presencia del Obispo Auxiliar de la ciudad de Morelia, Víctor Alejandro Aguilar, se realizó el tradicional festejo a la Virgen del Carmen.

Desde muy temprano, a las 5 de la mañana en punto del día de ayer, se concentraron decenas de feligreses que, llenos de amor y pasión, entonaron las tradicionales Mañanitas con las que año con año arranca esta festividad.

La Banda Guarecita de la comunidad de Cañada de Ramírez fue la encargada de amenizar el festejo durante gran parte del día, y sus tonadas solo dejaron de sonar en las celebraciones eucarísticas en el transcurso de la jornada.

Con este festejo, se cierra la serie de eventos religiosos que durante más de una semana se realizaron y donde se contó con la participación de los creyentes.

MENSAJE CENTRAL

El Obispo auxiliar de la capital del estado, Víctor Alejandro Aguilar, durante la concelebración que presidió en punto de la una de la tarde, llamó a los feligreses a empaparse de la palabra de Cristo, y precisó una analogía llamando a que “estuvieran como bajo la lluvia”.

Invitó a ser constantes y no “como carrera de caballo fino” que inicia a buen paso, pero difícilmente termina igual.

“Es importante abrir los oídos y el corazón para que la palabra de Dios se quede en lo profundo y no se la lleven los pájaros cual semilla que cae en la superficie” anotó.

“Debemos dejar que la palabra penetre, que cale y no solamente barnizarnos de vida cristiana, si no que hay que guardarla de tal forma que no nos la arrebate la superficialidad” enfatizó.

El Obispo Auxiliar hizo pues extensiva la invitación a ser sembradores al estilo de Jesúcristo, llevando sin desanimo el evangelio a todos los que quieran recibirlo, “ser sembradores a tiempo y a destiempo, con oportunidad y sin ella” dijo.

Los festejos cerraron con lucida kermés y la quema de castillo, asimismo se vivió la carrera que ya es una tradición en el marco de esta festividad.