¡Hasta en la banca!

Con 12 extranjeros registrados para el Apertura 2017, (13 si se considera que William Yarbrough juega para la Selección de Estados Unidos), el León de Javier Luis Torrente espera volver al protagonismo en el Apertura 2017.

El equipo tiene hoy, al mayor número de extranjeros en su plantilla desde que consiguió el ascenso en 2012, incluso y si así lo permitiera la regla (en un partido, solo pueden alinear 9 jugadores no nacidos en México), tendría un cuadro ideal de jugadores foráneos.

La llegada de Maximiliano Cerato, Iván Piris y Álvaro Ramos, incrementó la cuota en el León de jugadores no nacidos en México. A cambio, solo el argentino Germán Cano liberó una plaza extranjera.

Tan solo el torneo pasado torneo, se contaba con 10 jugadores extranjeros, de los cuales no todos vieron actividad constante.

De hecho, Torrente llegó a utilizar hasta seis foráneos en un partido, algo que se hizo habitual (9 partidos) debido a las lesiones y suspensiones que aquejaron a La Fiera.

Para el próximo torneo, son cuatro los canteranos registrados por León. Christian Torres, Leonel López, Claudio González y José Rodríguez, así como el juvenil Alan cervantes, que con 19 años, está a préstamo de Chivas.

El número de extranjeros en La Fiera, podría disminuir si se concreta la venta de Darío ‘Piri’ Burbano al argentino Estudiantes de la Plata.

El grupo de extranjeros de La Fiera, cumple con características especiales para pensar en un buen desempeño, luce en su momento de madurez, al promedir los 28 años, con cuatro jugadores experimentados en el futbol europeo, además de un campeón de Copa Libertadores, varios jugadores campeones en sus antiguos equipos y dos promesas importantes.

Aún así, tener 12 extranjeros, no es ni por mucho un exceso en el futbol mexicano, tan solo, equipos com Rayados de Monterrey cuenta hasta el momento con un registro de 13 jugadores extranjeros además de dos mexicoamericanos. El mercado de fichajes aún no cierra y podrían registrar más altas.

El lado opuesto, es el actual campeón Chivas, que por tradición, juega con puros jugadores mexicanos.

El único leonés

Atrás quedaron las épocas en que las filas del León tenían a varios jugadores de la ciudad, y actualmente solo Cristian Torres, familiar del exverde Salomón Torres, nació aquí. Claudio González es de Irapuato.