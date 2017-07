Las revanchas de La Fiera

Se dice que el futbol da revanchas y aquí en el León habrá varios jugadores que tendrán una en la que deberán demostrar que son dignos de portar la playera esmeralda.

Ya se presentó a La Fiera ante su afición, ganó 3-2 al Herediano tico y agradó a la tribuna. No obstante, desde el sábado los catorrazos contarán puntos y es ahí donde comenzaremos a catalogar si valió la pena dejar a los que se quedaron y traer a los que llegaron.

El primero en ser exigido a la consolidación es William Yarbrough, portero que desde hace rato dejó de ser promesa. El cancerbero ha sido cuestionado en repetidas ocasiones aunque cuenta con toda la confianza de Torrente.

La competencia interna que tendrá William será mayor al tener tras su espalda a Felipe Rodríguez, cuya calidad es buena y al haber tenido ya en sus hombros la responsabilidad de ser titular en Primera, el de Estados Unidos sabe que no tiene margen para los errores.

Diego Novaretti sin duda es uno de los más comprometidos a responder con La Fiera. El defensa se perdió todo el campeonato anterior por las suspensiones.

Al argentino se le dio una oportunidad más en el seno leonés y deberá alzarse más allá del su 1.93 de estatura. Hoy en día está llamado al once inicial, detrás de él están listos Cornejo y Herrera pero sin duda, lo que le puede quitar la titularidad es la calentura en la cabeza.

Jorge Pereyra jugará el siguiente torneo con el 14 en su espalda y con la obligación de cumplir. Ha pasado de madrugada desde que llegó y lo más sobresaliente que le podemos contar es una tarjeta roja contra el América.

Pereyra llegó como solución goleadora pero prácticamente no ha jugado. Para lo que se viene, el de La Rioja, Argentina, si quiere jugar deberá ser mejor Boselli, Ramos, Cerato, Elías, Andrade… (los puntos suspensivos son para que usted pueda agregar a más jugadores).

Darío Burbano fue presentado con el León. El ‘Piri’ ya no ha sido el mismo desde aquel demonio que vimos en el ascenso y en el título de 2013.

No puede negar que se le ha dado más de un chance. Ha expresado que será decisión de la directiva el que emigre al futbol argentino, pero sería bueno que ya le dijeran porque de por sí al colombiano se le ha visto con la mente en otro lado, cuanto más con la incertidumbre de seguir y no.

Si usted no lo sabía, en las filas leonesas hay otro colombiano y no me refiero al ‘Rifle’. Harold Isaza se quedó y nadie ha explicado el porqué. No podemos hablar algo de él porque jugó sólo 66 minutos en Copa.

Con sus 22 años nos preguntamos qué hace en el León con decenas de jóvenes mexicanos pidiendo una oportunidad detrás.

Y para concluir, la revancha más marcada para el torneo que se avecina es la de Javier Luis Torrente.

Sobre el timonel pesa la responsabilidad de lucir una melena frondosa y unas garras afiladas de esta Fiera que no fue formada con billetes ni japoneses, sino con una suma de jugadores voluntariosos.

Es aquí donde exigiremos ver al Torrente estratega, no tiene lugar para los pretextos ni las invenciones al conocer ya las peculiaridades del futbol mexicano.

En su tercer torneo al frente del León, él y todos, sabemos que la paciencia será menos.

