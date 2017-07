'No ficharemos japoneses sólo para complacer': José Ramón Fernández

Este lunes, el Club León firmó la renovación de uno de sus patrocinadores más importantes, la empresa japonesa KYB.

Orgullosos de continuar nuestra alianza comercial con la empresa japonesa KYB. Unidos un año más. Arigato pic.twitter.com/B9h0yvIGTT — Club León (@clubleonfc) July 17, 2017

Aprovechando el momento, José Ramón Fernández Jr., director comercial del León, habló sobre las críticas luego de que la afición esmeralda se molestó por el fichaje del japonés, Keisuke Honda, al Pachuca.

"Aquí no se traerá a un jugador japonés solo para que la empresa esté contenta, ese no es el objetivo. No se puede poner el aspecto deportivo antes que las marcas", señaló el directivo.

En algún tiempo, la Fiera intentó contratar a jugadores nipones, pero ni siquiera pudieron ser registrados en el equipo por problemas de idioma.

Además, la Federación Japonesa puso en más de 50 mil y 100 mil dólares el precio por los pases internacionales de Shu Tanaka y Kaiki Tomita, cosa que no le gustó a los Verdes.