¿Y las empresas leonesas?

Tras el “grito” de la crítica al uniforme del León para la temporada 2017–2018 se esconden, mudas, las empresas leonesas. Bueno, casi todas.

Ausentes y lejanas. Las más grandes y poderosas empresas de esta ciudad están una vez más, otro año más, otra temporada más, fuera de la playera del León.

¿Por qué?

Las grandes empresas locales no quieren jugar con el León, no les ha interesado subirse al barco del equipo y prefieren, si me permite el ejemplo, ver los “Toros desde la Barrera”.

¿Es muy caro? ¿No les gusta el futbol? ¿No tienen presupuesto? ¿No les cae Jesús Martínez? ¿No creen en ese tipo de publicidad? ¿Están mal atendidos?

No me dejarán mentir: ¿No les parece extraño que no haya esa cercanía con las empresas locales y el Club León?

¿Por qué empresas como Banco del Bajío no quiere entrarle?

¿Por qué alguna de las tantas importantes y exitosas empresas que tiene una de las familias de mayor peso en la ciudad y en el estado no están en el uniforme del equipo de la ciudad?

¿Por qué Flexi no ha regresado al futbol?

La última vez que lo vimos fue en 1999 patrocinando el frente de la playera del Curtidores de Valente Aguirre.

Me enteré que esta importante fábrica de calzado, estuvo sondeando la posibilidad de aparecer en el Estadio León como patrocinador, pero no prosperó la intención.

Solo empresas como Primera Plus y Leche León se han manifestado, creen en el equipo como vehículo para llegar a las masas y le apuestan, un año más a anunciarse en el uniforme de los esmeraldas; pero no le apuestan a ser el principal.

Me parece interesante el hecho de que a pesar de que el equipo es el ícono, directo o indirecto, más importante que tiene la ciudad; las empresas y empresarios de la localidad no se sumen, no se suban a esa ola. Debería de haber fila: ligar como leonés, como empresa leonesa, el trabajo y las negocios de la ciudad, debería ser motivo de orgullo y de un alto valor, pero no es así.

La última gran apuesta de una empresa leonesa fue Caja Popular Mexicana. La marca se alejó al momento que ascendió a Primera División. Y aunque no rompió relaciones con el área comercial su apuesta se redujo mucho ¿Por qué?

No hace mucho y antes de que apareciera B Hermanos (zapaterías de Torreón con presencia en gran parte de la república) el frente de la playera del León estuvo desolada, huérfana de una marca que les apostara.

Y si saturada de publicidad se ve horrible, sin una marca en el pecho se ve muy triste, sin peso.

No conozco el motivo real, pero la pregunta es legítima y sobre todo necesaria de hacerse.