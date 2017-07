Busca leonés de 70 años una esposa de 20

"Busco pareja de 20 a 30 años para relación seria, soy un señor pensionado", dicen los volantes que reparte Juan Chávez Cervantes. Con ellos, el hombre intenta encontrar el amor por cuarta ocasión en su vida.

A sus 70 años, Juan optó por repartir folletos buscando encontrar una nueva pareja y, si se pudiera, hasta casarse y formar una familia.

Hace 47 años, Juan se separó de su esposa, luego vivió con una segunda pareja por 10 años, pero lo abandonó, decidiendo mantener una relación con "su prima lejana" a lo largo de cinco años, pero también se fue. El duelo de este último romance lo inclinó a difundir su situación y buscar de nuevo el amor.

Resultados, pero no los esperados

“Han salido varias de pura lengua, puro cotorreo, me dejan plantado”, dijo Juan, que ya lleva un mes repartiendo volantes mientras trabaja. Ya entregó más de mil 500 folletos, pero puntualizó que, tristemente, no ha llegado lo deseado, aunque él no pierde las esperanzas.

Incluso relató que, debido a un problema en la rodilla, ha estado gastando dinero en taxis para llegar a tiempo a sus citas, pero las "interesadas" no llegan a las citas establecidas.

'Les ofrezco estas manos'

Hace años que Juan quedó jubilado como velador, ahora, por sus ganas de seguir trabajando, decidió afilar cuchillos y tijeras por las calles céntricas de León. “Yo les ofrezco estas manos para trabajar, vivo solo”, agregó Juan, con la esperanza de encontrar el amor.

El hombre tiene nueve hijos, a los que casi no ve, pero afirma que si su nueva pareja tiene un hijo, él está dispuesto a apoyar el mantenimiento del menor; además, afirma que Dios desea que él tenga a alguien con quien convivir, ya que "Dios dijo: 'no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una compañera'", cita la Biblia el jubilado.

'Normal y sin pastillas'

Sobre la diferencia de edad, Juan dijo que busca a alguien más joven porque entiende que alguien de su edad ya es difícil que pueda tener contacto sexual a diario, pero afirma que aún puede hacerlo.

“Yo hasta ahorita, mas o menos, no estoy al máximo pero sí; ¿yo qué culpa tengo que más jóvenes que yo lo hagan una vez por semana? Teniendo pareja, yo diario y normal, sin pastillas”, afirmó, y aseguró que ya no busca algo pasajero sino estable, una relación en que valoren lo que él puede dar en todos los aspectos.