Hornean ladrillos... ¡con basura!

Amparados por la oscuridad y la poca vigilancia de las autoridades ambientales, fabricantes de ladrillos usan toneladas de desechos de tenerías y zapaterías en los hornos, en Ladrilleras del Refugio.



Esto causa gran contaminación que afecta a colonias y comunidades de la zona oriente como Haciendas Viñedo, La Herradura, Valle de San Carlos, Duarte y Loza de los padres.



Por las tardes, cuando empieza a oscurecer, desde el Eje Metropolitano se puede observar una estela de contaminación que se alza sobre los hornos de las ladrilleras.



En un recorrido de am en la zona se constató que al menos una decena de hornos estaba en funcionamiento en la comunidad, en los que se quemaban desechos como plásticos y recortes de suela que generaban una gran columna de humo negro.



En ninguna de las ladrilleras se utilizban quemadores.



“No hay para más. Utilizamos normalmente leña o madera, pero hay quienes queman algunos otros materiales que generan una mayor contaminación”, dijo José Francisco, uno de los fabricantes.



El titular de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), Juan Pablo Luna Mercado, informó que en León, según la última revisión, hay 312 ladrilleras.



En los últimos tres años se han clausurado 49 hornos y desde 2015 hay 89 procedimientos administrativos contra ladrilleras contaminantes.



En mayo pasado la PAOT informó que en las colonias San Pablo y Valladito se llevó a cabo la clausura de 12 hornos de ladrilleras.



El Instituto de Ecología de Guanajuato (IEE) informa en su portal de Internet una serie de acciones para el fortalecimiento de la industria ladrillera.



Dentro del Plan de Gobierno 2006-2012 se precisa que en Ladrilleras del Refugio se implementará un plan piloto para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.



Sin embargo hasta la fecha el proyecto sólo esta plasmado en papel, pues a decir de los mismos ladrilleros no se ha llevado a cabo.



“Vienen muy de vez en cuándo. Hace algunos años construyeron dizque un horno ecológico que no sirvió para nada. Luego hablaron de quemadores que tampoco operan... seguimos trabajando con leña y lo que podemos”, señaló Juan Antonio.



El IEE reconoce que la fabricación de ladrillo rojo cocido es una actividad artesanal que se ha desempeñado sin cambios sustanciales desde épocas ancestrales.



“Los fabricantes de ladrillo artesanal elaboran su producto a partir de tierras y arcillas de diversas calidades, utilizando además para la preparación de la mezcla, otros insumos que varían de región a región, como estiércol, aserrín, tezontle o tierra negra.



“El análisis de las condiciones reales para la producción de ladrillo no puede enfocarse sólo desde la perspectiva ambiental; hay que tener un enfoque integral que permita engranar la situación económica, social y de salud, impulsando así el Desarrollo Sustentable”.



También se reconoce el aspecto social, pero se estima que más de 10 mil familias que dependen de la elaboración del ladrillo viven en condiciones de marginación.



“El sector ladrillero vive en condiciones de pobreza extrema, ya que difícilmente puede satisfacer todas sus necesidades básicas, y el desarrollo de su actividad productiva sólo les permite una subsistencia precaria”, señala el IEE.



En contraste con otros sectores productivos, su grado de marginación los pone en desventaja, obstaculizando su integración y desarrollo.



Hasta la fecha ni la PAOT ni el IEE han dado a conocer cómo y dónde serán reubicadas las ladrilleras.



La zona de Ladrilleras del Refugio está invadida por nuevos fraccionamientos de interés social cuyos habitantes se ven afectados seriamente por la contaminación que se genera todos los días.





