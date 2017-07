Invertirán 10.5 mdp para prevención

El titular de Prevención del Delito, Elías Lira Mares, informó que están listos 10 millones 500 mil pesos para programas de esta dependencia.



El funcionario municipal explicó que este recurso proviene del programa federal de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), el cual se solicitó este año para la prevención y combate a las adicciones a través de actividades recreativas o lúdicas.



“Ya se hizo todo el proyecto, ya lo autorizó la Federación, ya nada más estamos en espera del proceso de contratación, esperamos a mediados de agosto ya empezar de lleno con las actividades y concluirá en el mes de diciembre”, explicó el funcionario municipal.



Lira Mares precisó que se contratará a un especialista en materia de prevención y ellos a su vez a capacitadores, quienes no sólo acudirán a colonias, sino también a instituciones educativas.



Este domingo distintas autoridades en materia de seguridad, junto con otras dependencias como el Instituto Municipal de la Mujer, llevaron a cabo una Feria de Prevención en la Plaza Principal, a través de la cual con distintas actividades buscan alejar a la población de los delitos.



El titular de Prevención del Delito precisó que es la tercera que se hace este año y que se tiene contemplada una más. Aseguró que la asistencia en éstas alcanza hasta 3 mil personas.



Además, ocuparon el espacio para invitar a jóvenes a sumarse las fuerzas de seguridad, a través de un módulo de información.



“Este es un espacio del trabajo transversal que hemos venido haciendo desde la administración pública, las diferentes dependencias, pero algo que es muy importante, no sólo las de nivel municipal, nos encontramos dependencias a nivel estatal, federal, con el objetivo de informar a toda la ciudadanía sobre acciones preventivas y lograr relaciones libres de violencia, con más seguridad para todas y todos”, manifestó Mónica Maciel Méndez, directora del Instituto de la Mujer.

Piden no descuidar a jóvenes

Por su parte, el director general de oficiales calificadores, Miguel Ángel López Pérez, invitó a los padres de familia a no descuidar a sus hijos, particularmente en esta temporada vacacional.



“Muchas veces es lamentable encontrarnos que adolescentes los llevan detenidos por algunas razones que no tenían que haber sucedido en la vía pública, estén atentos con los niños”, manifestó.



A esta petición se le sumó el subsecretario de Seguridad Pública, Francisco Becerra Hernández, quien además de pedir el cuidado de los jóvenes para que no incurran en actividades delictivas, exhortó a que éstos se sumen a la Academia.



Cabe destacar que por parte de la Policía Federal también hubo participación, al instalar un módulo en el que instruyeron a la población sobre la prevención de delitos electrónicos, principalmente a los jóvenes.





Piden unirse a programa ‘Vecino Vigilante’

El director de Prevención del Delito, Elías Lira Mares, aseguró que el programa “Vecino Vigilante” sí funciona, sin embargo, dijo que se requiere que los comités de colonos se interesen y lo refuercen.



Aseguró que hasta el día de hoy se tienen constituidas 90 redes ciudadanas en distintas partes del municipio, algunas de ellas sí tienen una basta actividad y otras batallan en su organización.



“Nosotros hicimos la estrategia de redes ciudadanas, porque nos dimos cuenta que había poca cohesión social cuando llegamos a la administración, tenemos que hacer una estrategia para que la gente se empiece a organizar, en algunas ocasiones nos dimos cuenta que los vecinos pese a tener varios años viviendo cerca, no se conocían”, señaló.



Lira Mares defendió que este programa tiene un impacto positivo, siempre y cuando la ciudadanía coopere.



“Nosotros los estamos capacitando de manera permanente y no nada más a través de la dirección, sino además hacemos la petición a Gobierno del Estado y a Gobierno Federal, porque también a través de estos, incluso dependencias como Gestión Ambiental o DIF han acudido a capacitar a los vecinos para que la red ciudadana no nada más sea en prevención de delincuencia, sino que también tengan herramientas para poder saber qué hacer ante una eventualidad, como inundación o incendio”, precisó.



El Director indicó que es importante por lo menos una reunión semanal entre todos los vecinos que constituyen la red con personal de Prevención del Delito, para detectar las problemas y establecer acciones de trabajo.



“Nos pueden contactar y la instrucción de su servidor es que todos los preventólogos tienen que ir con los presidentes de colonos a ponerse a sus órdenes, pueden pedir la instalación de la red ciudadana”, indicó.



Finalmente, señaló que no es necesario que los integrantes de una red sean todos los vecinos de una colonia, ya que puede hacerse incluso con los miembros de una calle o manzana.



Y exhortó a que en esta temporada vacacional, la población también tome precaución al salir de sus casas y dejen a alguien encargado de éstas.