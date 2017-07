*ALONSO SE QUEDA



La inconformidad con la salida de Alonso Escalante como director del Teatro Bicentenario, sube de tono. Ya se convoca a una protesta el miércoles 5 de la tarde en oficinas del Forum.



*CCEL PIDE CUENTAS



El líder del Consejo Coordinador Empresarial y asiduo al Teatro, Gustavo Guraieb, se dijo preocupado y pidió explicaciones: “No podemos arriesgar algo tan valioso para la ciudad”.



*FACULTAD Y PODER



La destitución es facultad del director del Forum, Arturo Joel Padilla, que ya la consultó con los consejeros ciudadanos, pero el Consejo lo encabeza el Gobernador. ¿Él qué hará?...

*** SALIM ALERTA



Luego de la tragedia que dejara muertos al caer a un socavón en el Paso Express de Cuernavaca el que ya levantó la voz es el diputado federal leonés, Miguel Salim Alle, para pedirle a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) poner lupa en la eterna obra del distribuidor vial Benito Juárez, cuya primera piedra mañana cumple ya ¡tres años!



*EMPRESA EN LA MIRA



Y más ahora que sabemos que la empresa que ejecutó la primera etapa de la obra en León, Aldesa, es la misma que se investiga si tuvo falla constructiva en la vía de Morelos. La compañía presume posicionarse en ocho años entre los principales grupos constructores del País participando en 23 estados con obras como la autopista Durango-Mazatlán, y otras.



*MENSAJE A SECRETARIO



En un video que subió a sus redes el legislador panista, parado en la zona del Benito Juárez, advierte: “Le estamos avisando (al secretario Gerardo Ruiz Esparza) para que luego no diga, como el socavón de Cuernavaca, que nadie le dijo. No hay un solo señalamiento, los coches pasan a un lado (de la obra), es muy peligroso, y ya se están encontrando fisuras”.



*PONER LUPA



La obra del distribuidor Benito Juárez está por concluir su tercera y cuarta etapa. La SCT que estrenó como delegado al joven abogado leonés, Roberto Vallejo, ya no se atreve a dar una fecha de término, sólo la promesa de que no falta mucho. Pero, al ser una obra en la que han intervenido varias constructoras, será un doble reto revisar con lupa antes de abrir.

***SISTEMA



ANTICORRUPCIÓN



El plazo para arrancar el Sistema Estatal Anticorrupción ya llegó, mañana 18 de julio, y no estamos listos. Esa fecha fijada para el Sistema Nacional Anticorrupción y todos los sistemas estatales no será cumplida ni por los que la aprobaron, el Congreso de la Unión.



* ATORÓN NACIONAL



A nivel nacional están desde hace rato atorados en lo más importante, las reglas para transformar la Procuraduría General de la República en la nueva Fiscalía General de la Nación, de la que dependerá la Fiscalía Anticorrupción, que tampoco tiene aún titular.



* NOMBRAMIENTOS



CLAVES



El Congreso del Estado ya avanzó en las leyes secundarias que dan vida al Sistema, si son suficientes o no ya lo veremos sobre la marcha de su funcionamiento. Lo cierto es que lo más importante es lo que falta: los perfiles de quienes deben hacer que se aplique la Ley. Nos falta el Comité de Participación Ciudadana (cinco nombres) y el Fiscal Anticorrupción.



* COMITÉ DE SELECCIÓN



Hoy el Congreso Local dará el primer paso cuando nombre y tome protesta en una sesión extraordinaria a las nueve personas que integrarán el Comité de Selección, que es el órgano que tendrá la chamba de seleccionar los perfiles del Comité de Participación Ciudadana.



* DOS LEONESES



De los 35 que se registraron la Comisión de Gobernación del Congreso hizo un filtro para dejar a 17, y esperan llegar hoy con un acuerdo entre los diferentes partidos sobre los nueve. Le podemos anticipar que dos leoneses seguro que estarán: Demetrio Valadez y Toño Morfín.



* CARTAS SUFICIENTES



José Demetrio Valadez es un abogado postulante y docente en la UDL. Trabajó como Juez Penal en San Francisco del Rincón y León, y fue Subprocurador de Justicia. Y José Antonio Morfín es contador público que trabajó durante 40 años en firma Deloitte y actualmente participa como consejero ciudadano en el Comité de Adquisiciones Municipal.

*** MÁRQUEZ EN CELAYA



A diferencia de anteriores visitas del Gobernador a Celaya, en la semana todos los reflectores fueron hacia él ya que extrañamente, y a pesar de inaugurar un Centro Impulso Social, el aspirante a la gubernatura, Diego Sinhué Rodríguez, no estuvo presente en la gira.



*UN MINI-INFORME



Si bien su primera parada fue para inaugurar el Centro Impulso Las Américas, el cual ya estaba en funcionamiento desde hace seis meses, el Góber estuvo más distendido en la comida con el Club Rotario donde durante casi una hora expuso los logros de su gobierno. Se ayudó de una presentación para mostrar los números con los logros estatales y locales.



*SOMBRA DE TOYOTA



Entre los temas que tocó fue la polémica con los ejidatarios de Caleras de Amexhe en Apaseo el Grande, quienes se oponían a ceder sus terrenos para la construcción de la planta de Toyota. Defendió que la empresa japonesa nunca dudó en su inversión y que el 90% de los ejidatarios estaban de acuerdo con el precio que les compraron sus tierras.



* EL PERSEGUIDO



“Querían dañar la imagen de Guanajuato y del Gobernador pero búsquenle por donde quieran”, dijo Márquez ya envalentonado en la plática con los rotarios de Celaya.



* La SEGURIDAD



‘UN DOLOR DE CABEZA’



Al llegar al tema de seguridad, utilizó como su defensa la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, del que aseguró que había pronosticado que “sería un dolor de cabeza” y los efectos a corto plazo se estaban viendo con la impunidad.



*LAS COSAS BUENAS



Aunque reconoció que existía una gran presión en el tema, emuló el lema de Enrique Peña Nieto de lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho, Márquez les dijo el problema de seguridad era sólo un punto negro y no se reconocían las cosas positivas del Estado. A los empresarios les dejó como tarea seguir participando activamente en el desarrollo de Celaya.