Asegura AMLO que Ruiz Esparza debe renunciar por socavón

El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, pidió la renuncia del secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, Gerardo Ruiz Esparza, por el socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca.



En un video subido a sus redes sociales, López Obrador dijo que cuando menos debe renunciar Ruiz Esparza, aunque viene con el presidente Enrique Peña Nieto desde hace 10 años.



"Es su socio, fue secretario de obra pública cuando Peña fue gobernador del Estado de México, Ruiz Esparza, y luego lo nombran como secretario de Comunicaciones y obras públicas en el gobierno federal.



"Todos estos políticos corruptos tienen acciones anónimas en el extranjero, les depositan estas empresas constructoras, que se dedican a hacer autopistas, segundos pisos, pasos a desnivel, distribuidores viales y desde luego, las que tienen que ver con la generación de la energía", acusó.



Dijo que varias empresas se benefician con contratos millonarios a cambio de sobornos con el gobierno federal. En este sentido, reiteró que empresas de ese tipo participan en el proyecto del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, por lo que al triunfo de Morena en 2018 se va a detener esa obra.



"No vamos a darle continuidad a esa obra, sí la vamos a detener porque es inviable técnicamente y además con un costo elevadísimo: 180 mil millones de pesos. En cambio se van a construir dos pistas en Santa Lucía, en el aeropuerto militar de Santa Lucía", dijo.



Aclaró que los contratos con otras empresas no se van a detener, "porque se van a trasladar a hacer la obra en Santa Lucía, no a seguir tirando ese dinero en el Lago de Texcoco".



El presidente de Morena adelantó que a finales de este mes reiniciará una gira por el norte del país y dará prioridad a aquellos distritos rurales donde se podría concentrar un supuesto fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2018.



El presidente de la Comisión Especial que da Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto de la Cámara de Diputados, Rafael Hernández Soriano (PRD), sostuvo que la seguridad para las operaciones aéreas e integridad de los usuarios del nuevo Aeropuerto Internacional a cargo de la SCT, estarán en duda si no se realiza una auditoría especial a todas las empresas que participan en su construcción.



Insistió en la separación inmediata del cargo de Ruiz Esparza, además de emprender una investigación en su contra, ya que "indiscutiblemente es parte del problema y ha actuado más como representante de empresas constructoras que como servidor público".