Continúan feminicidios pese alertas

El incumplimiento de los estados con medidas para combatir la violencia en contra de las mujeres está ampliando el territorio bajo alerta de género en el País.

A la fecha, 11 estados tienen Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). Además, existen solicitudes para otras 9 entidades, incluida una segunda para Veracruz, y se prevé que en días se emitan más.



La primera vez que se activó este instrumento fue el 31 de julio de 2015, cuando se declaró la alerta en 11 municipios del Edomex.



Sin embargo, el problema persiste en esa entidad en varios de sus municipios, como Ecatepec y Nezahualcóyotl. De las 140 muertes violentas de mujeres entre enero y mayo de este año, 53 por ciento han ocurrido en las 11 localidades que están previstas en la alerta.



"A pesar de ciertos esfuerzos, (los estados con alerta) no han logrado implementar del todo las medidas planteadas", señaló Alejandra Negrete, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).



"Las alertas no se dictan por la situación del estado de materia específica, sino por el cumplimiento o incumplimiento de las recomendaciones", aclaró.



La Alerta de Violencia de Género es un mecanismo previsto en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que consiste en acciones de emergencia en materia de seguridad, prevención y justicia para enfrentar la violencia feminicida.



Se dicta cuando el Ejecutivo estatal no demuestra en un periodo de seis meses que está atendiendo una serie de medidas específicas para enfrentar la problemática, las cuales son planteadas por un grupo de trabajo integrado ex profeso.



Incluso, contar con este mecanismo no garantiza una atención adecuada del problema, como exhibe Veracruz, donde activistas promueven una segunda alerta de género tras la tipificación del delito de aborto en la entidad.



"Que sea violencia feminicida no significa que se va limitar a los feminicidios. La Ley entiende como violencia feminicida cualquier acción contra las mujeres que podría culminar en su muerte, podríamos hablar de temas de salud, de desaparición de mujeres", explica Negrete.

Focalizan prevención



El combate a la violencia feminicida requiere de acciones focalizadas para cada contexto específico, afirmó la titular de la Conavim.



La funcionaria federal destacó que ahí radica la importancia de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), porque permiten aplicar medidas concretas en territorios determinados.



"Al haber tantos contextos tan diferentes que incluso algunos son por cuestiones culturales, tienes que hacer (acciones) lo más focalizadas posible y lo más diferenciadas para ese contexto en especifico", subrayó.



"No hay política nacional ni estatal. Cada estado tiene que saber qué está pasando específicamente en cada una de sus comunidades, en cada uno de los ámbitos, para poder hacer políticas de prevención efectivas.



"La prevención tiene que hacerse así, entonces esa es la importancia de las alertas".