Balas perdidas acaban con la vida de niños en Río de Janeiro

Paredes agujereadas por el impacto de las balas perdidas, barricadas montadas por narcotraficantes y garitas blindadas para la Policía Militar. Es el escenario de guerra que se vive en muchas favelas de Río de Janeiro y que empeoró radicalmente una vez se apagaron los focos de los Juegos Olímpicos.

La violencia en la ciudad se recrudeció en los últimos meses y quienes lo están pagando más caro son los niños de las comunidades más pobres.



Maria Eduarda, de 13 años, murió el pasado mes de marzo de tres tiros en la cabeza mientras se ejercitaba en la clase de educación física, en el patio de su escuela en la favela de Acari. Su madre, Rosilene Alves Ferreira, de 53 años, aún no asimila la pérdida.



"Estoy desolada, no es fácil convivir con esta violencia. Mi hija estaba en la hora adecuada en el lugar adecuado, ¡en el colegio! Yo estaba trabajando mientras la Policía mató al sol de mi hija", comenta entre sollozos.



La madre de Maria Eduarda se convirtió de un día para otro en una más de las muchas madres coraje que combaten la violencia endémica de Río.



Las primeras investigaciones apuntan a que los tiros que mataron a su hija partieron de agentes de la Policía Militar, que estaban realizando una operación policial en las inmediaciones.



"No quiero que les ahorquen, pero me gustaría sentarme con ellos dos, encararles. Quiero escucharles", dice la madre.



Más de 60 tiros fueron en dirección al colegio en el que estudiaba la niña. Pero no es un caso aislado, cada dos semanas una bala perdida impacta en un menor de edad en Río de Janeiro.



En el primer semestre del año, 381 escuelas de la red pública (el 25 por ciento del total) tuvieron que cerrar en algún momento debido a los tiroteos, dejando a más de 129 mil alumnos sin clases.



Los cariocas empiezan a acostumbrarse a leer noticias sobre niños baleados.



El pasado 4 de julio, Vanessa Dos Santos, de diez años, murió de un disparo en la cabeza cuando la Policía realizaba una operación en la favela donde vivía. Se convirtió en la quinta víctima mortal menor de edad en lo que va de año.



Y es que en muchas escuelas de favelas y suburbios la violencia es el pan de cada día, como explica la profesora Maria Estella de Oliveira.



"Cada vez que hay tiros tenemos que tener la sangre fría de cerrar las puertas de la escuela. Los niños quieren salir, reunirse con sus familias, pero es peligroso salir a la calle. Salimos de las aulas que dan afuera y nos acostamos en el suelo del pasillo hasta que paran los tiros.



"Todos los teléfonos empiezan a sonar, las familias llaman al mismo tiempo para preguntar por sus hijos y en medio de ese fuego cruzado algunos padres se arriesgan y vienen a buscar a sus niños. Es muy triste vivir todo esto", contó De Oliveira.



La profesora da clases en la escuela Nação Mangueirense, a pocos metros de la favela de Mangueira y del famoso estadio de Maracaná, por donde hace apenas unos meses desfilaron los mejores atletas del mundo bajo el calor de la llama olímpica.



Los más de 360 millones de dólares que se invirtieron en remodelar el estadio contrastan con la precaria situación en este colegio. Uno de los guardas municipales incluso pagó de su bolsillo algunas reparaciones urgentes.



Los expertos lamentan que ante la gravedad de la situación a la que se expone la comunidad escolar las autoridades respondan con ocurrencias estrambóticas.



Tras la muerte de Maria Eduarda el Alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, anunció que recubriría las escuelas más vulnerables con una argamasa especial a prueba de tiros procedente de EU.



Fueron muchos los que pusieron el grito en el cielo, al advertir que transformar colegios en búnkeres sería contraproducente. Tanto policías como narcotraficantes podrían apropiarse de ellos en sus continuos enfrentamientos.



"¿Qué tipo de política de seguridad es esa? ¿De qué sirve blindar una escuela si para llegar a ella tienes que pasar por en medio de un tiroteo?", se preguntaba el concejal de la Oposición Leonel Brizola, del izquierdista Partido Socialismo y Libertad, en un reciente debate público.



El drama de las escuelas es sólo una de las aristas del problema de la violencia en las favelas, enmarcada en un contexto de guerra contra las drogas que para la mayoría de los expertos es un rotundo fracaso.



En los años previos al Mundial de Futbol de 2014 y a los Juegos Olímpicos de 2016, cuando en Brasil aún se respiraba un ambiente de esperanza, Río de Janeiro puso en marcha el proyecto de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP).



Se instalaron decenas de comisarías para pacificar las favelas, y aunque en un primer momento el proyecto fue un éxito porque cayó drásticamente el número de homicidios, la actual crisis, la dejadez y la falta de planificación dieron al traste con los avances.



Muchos cariocas reconocen ahora que todo fue un maquillaje de cara a los macroeventos deportivos. El sueño de una paz duradera se hizo pedazos.



"No hay ningún tipo de política de seguridad, lo que existe es una política de exterminio. Matan a pobres, negros y 'favelados' como si fueran pollos", grita exaltado el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de las Favelas de Río (Faferj), Rossinho de Castro, lamentando la brutalidad de la Policía Militar.



La mayoría de muertes queda sin investigar y apenas tienen repercusión en la prensa local, indiferente ante la ristra de cadáveres en las comunidades más pobres.



Los cinco primeros meses de 2017 fueron los más violentos en los últimos años en el Estado de Río: los homicidios, latrocinios y muertes por acción de la policía llegaron a 2.942, un 15 por ciento más que en el mismo periodo de 2016. Del otro lado, 81 policías murieron asesinados.



Desde que los índices de violencia empezaron a subir de nuevo en 2013, Río de Janeiro registra una media de 13 muertes por día. Cada dos horas una familia llora a un ser querido.



La llamada Ciudad maravillosa, sumergida en una profunda crisis económica y en la depresión postolímpica, vive una guerra sin vencedores ni vencidos. Todos pierden.