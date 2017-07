Carreras en México, a mayor demanda peor oferta

Las 13 carreras más demandadas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se encuentran entre las peor pagadas y entre las que una proporción de hasta 60% de los profesionistas que egresan de ellas, terminan en empleos que no tienen ninguna relación con lo que estudiaron.



Según la guía para aspirantes "¿Cómo ingreso a la UNAM?", que publica la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), cada ciclo escolar, 13 carreras concentran 60% de la demanda de los aspirantes que cada año buscan un lugar en la institución.



Estas carreras son: Medicina, Derecho, Sicología, Administración, Contaduría, Arquitectura, Relaciones Internacionales, Enfermería, Cirujano Dentista, Pedagogía, Veterinaria, Economía, y Biología. También son algunas de las carreras a las que es más difícil ingresar en el concurso de selección.



Este año para Medicina en el campus de Ciudad Universitaria, 14 mil 632 jóvenes concursaron en los exámenes de febrero y mayo, la UNAM aceptó a 177; es decir, sólo hubo espacio para uno de cada cien aspirantes y la competencia fue de 82 jóvenes por cada lugar.



Algo similar ocurrió con Derecho, también en la facultad ubicada en CU, donde cuatro mil 415 buscaron un espacio en los dos concursos y sólo fueron aceptados 330, es decir 7% de quienes presentaron el examen. La competencia fue de 13 jóvenes por cada lugar.



Según el Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo, el sueldo máximo al que puede aspirar un profesionista que estudie alguna de las 13 carreras más demandadas es de 14 mil 610 pesos, como médico cirujano general; mientras que el mínimo es de 8 mil 674 pesos, como pedagogo.



Según el comparativo que hizo el Observatorio Laboral, un profesionista que haya estudiado una licenciatura en Química llega a obtener un salario promedio de 25 mil 486 pesos mensuales, 74% más que la carrera más demandada de la UNAM: Medicina.



Además, tiene prácticamente las mismas posibilidades de desarrollarse como investigador, especialista en ciencias biológicas, químicas y del medio ambiente, que de no encontrar empleo en su profesión.



Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi señalan que hasta 66% de los jóvenes que estudian para alguna de estas carreras, se desempeñan en otra cosa al ingresar al mercado laboral.



El hecho de que estadísticamente su carrera sea de las más demandadas, con sueldos bajos y que tenga la mitad de posibilidades de no encontrar empleo en ella una vez que concluya sus estudios no es determinante para Evelyn González, quien tiene 19 años y presentó el examen en la UNAM para convertirse en médica veterinaria.



"La verdad yo no he considerado cuánto vaya a ganar o si voy a vivir bien, sino que esto es a lo que me quiero dedicar, lo que realmente quiero hacer. Yo escojo esta carrera porque es lo que me apasiona", contó.

