No respetan espacios ‘azules’

Beneficiarios de los “Espacios Azules”, que otorga DIF y la Dirección de Tránsito a personas con discapacidad, piden respeto de los ciudadanos y que se sancione a quienes invaden lugares prohibidos en San Francisco del Rincón.

Las personas que han otorgado este derecho a través del área de “Inclusión a la Vida”, de DIF, señalaron que al parecer algunos ciudadanos ignoran para que sirven estos espacios.

Uno de los beneficiados, mencionó que ella tiene a su mamá enferma y en silla de ruedas por lo que pidió el espacio, ya que en ocasiones tienen que salir de emergencia y llevarla al hospital.

Señaló que después de que se le pintó el espacio afuera de su casa, hay personas que invaden el lugar impidiéndoles salir.

“Una persona se estacionó a fuera de mi casa, llegó tránsito y le quitó la placa, me preguntó qué hacia, yo le dije que hiciera su trabajo”, expresó la afectada.

El elemento de Tránsito llamó a la grúa para que se llevarán el vehículo, por lo que la propietaria salió muy enojada.

Sin embargo, se acercó a los elementos y después de un rato decidieron no llevárselo.

Dijo que en otra ocasión también invadieron su espacio, por lo que llamó a Tránsito, y aunqe acudieron, no hicieron nada, lo que molestó a la familia de la mujer enferma, porque era la misma unidad de Tránsito la que acudia al reporte y no pasaba nada.

Otra de las personas beneficiadas con los “Espacios Azules”, comentó lo mismo, que la gente no sabe porqué está pintado el espacio y no les importa, sin embargo, ellos no han llamado a Tránsito Municipal.

“Muchas veces llegan automovilistas y se estacionan en el lugar sin importar que el espacios esta pintado, gracias a Dios en esos momentos no hemos necesitado salir de urgencia”, señaló Ezequiel.

Se quejan de labor de elementos

Las autoridades de Tránsito y Vialidad, mencionaron que las personas que violen estos espacios deben tener una infracción.

Señalaron que de primera instancia, se tiene el acercamiento con el ciudadano para solicitarle que voluntariamente mueva su vehículo, en caso de que no se encuentre persona alguna en el lugar que responda por la propiedad del auto o, bien, se tenga la negativa de la persona, se realiza la infracción y se solicita el arribó de la grúa para el arrastre.