Aptitudes humanas son ¡únicas!

Para 2030 la tecnología formará parte de todo lo que hagamos.

Nuestra relación con las máquinas será más profunda y enriquecida, mientras, en el ámbito de los negocios, todas las organizaciones serán digitales, razón por la cual deben comenzar a prepararse ahora; comunicó Dell en la presentación del estudio: “Cómo la tecnología impacta el progreso humano”.

Esta investigación, dirigida por el Instituto para el Futuro (IFTF, por sus siglas en inglés), expone que la robótica, la Inteligencia Artificial, la realidad virtual y aumentada, la nube y el Internet de las Cosas son los actores principales de esta transformación tecnológica.

Algunos cambios que podremos observar en la relación humano-máquina para 2030 estarán relacionados con un cuidado adecuado y una mejor calidad de vida de los adultos mayores; así como con el reclutamiento laboral, donde se evaluará el desempeño por medio de la simulación de diferentes situaciones para elegir al mejor.

De acuerdo con el estudio, de 4 mil encuestados, de 14 países, 45% cree que sus negocios se volverán obsoletos dentro de tres a cinco años; sin embargo, solamente 5% ha comenzado a tomar medidas para actualizarse tecnológicamente.

Además, 78% considera que las empresas emergentes digitales representan una amenaza para su negocio.

“Muchos de los trabajos en los 80 y 90 están siendo sustituidos; pero los robots no sólo están dirigidos a la manufactura, estos van a ayudarnos en muchísimas labores”, dijo Juan Francisco Aguilar, vicepresidente general de Soluciones Comerciales en Dell México.

“Dependeremos de la tecnología para administrar más aspectos de nuestras vidas”; no obstante, menciona que no seremos reemplazados por las máquinas, pues estima que el 85% de los empleos en 2030 aún no se han inventado.

Aguilar menciona que área como la inteligencia contextual y el espíritu emprendedor son áreas en donde los humanos no podrán ser sustituidos pues las máquinas no llegarán a entender al 100 por ciento todo lo que es nuestra cultura, ni tendrán la creatividad para detectar oportunidades donde no existen.

“Esas son cualidades propias de los humanos. Las personas se van a distinguir por cómo utilizan la tecnología como herramientas para potenciar todo aquello que desarrollan”, finaliza.