Quiere el desquite

El boxeador celayense, Robinson Castellanos, se ve como vencedor, a pesar de que los jueces favorecieron a Jereel Corrales en la pelea por el título Súper Pluma del AMB, Robinson aseguró que su actuación le abrió puertas para seguir en el ring.



El celayense regresó de su viaje a los Ángeles, regresó motivado y con ilusión de regresar pronto al ring, buscará la revancha.



“La verdad estoy sacado de onda por la decisión, un juez nos pone 96/92 otro en empate, y el último consideró que se equivocó; dio 10/9 cuando la pelea debió terminar 10/10 por los pocos segundos de comenzar y no hubo golpes efectivos”, explicó el púgil.



Aseguró que tuvo una buena pelea, dio golpes efectivos y lo mandó a la lona en dos ocasiones, pero supo hacer la pelea para que le favoreciera en el aguante.



“Conecté los mejores golpes, él los mejores cabezazos, pero por otra parte contento, HBO está contento por mi actuación, Golden Boy; vieron cosas buenas y vienen cosas buenas, esperemos pronto se dé la revancha y ahí estaría genial desquitarnos de esta situación y esperemos que la AMB se comporte y no proteja tanto a su campeón”, resaltó el celayense.



Durante la pelea, Castellanos Sánchez se mostró inteligente, esperó para atacar y puso en peligro el título de Corrales.



“Realmente él no se la esperaba así, sabía al final de la pelea que no había ganado, él se sentía derrotado, le sorprendió la decisión, a mi no, sabiamos que estabamos peleando también contra la Asociación Mundial de Boxeo y se dio a favor de él”, explicó.



Bien anímicamente

A pesar de no conseguir el título, el boxeador expresó que ganó más con la derrota, pero sí le hubiera gustado tener el cinturón en sus manos.



“Anímicamente, y físicamente estoy bien, no estoy deprimido, no me ‘agüita’, sé que la élite del boxeo estuvo al pendiente y sabe que yo gane, el Vicepresidente de HBO comentó; -tu ganaste- y me dijo que quiere volver a traerme a pelear, que él te diga y HBO lo respalda, te emocionas que te digan eso, son más las motivaciones que quedaron después de esta pelea, dijo”



También explicó, que ganó con este enfrentamiento, “En sí, todo lo que pasó, me dejo ganancia, pero es triste, porque tuviéramos nuevo campeón mundial en Celaya. Tenemos varios años más para seguir demostrando la calidad de boxeo que hay en Guanajuato”, puntualizó.