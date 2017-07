Acusan falta de insumos en IMSS

Enfermeros del Hospital de Zona 4 del IMSS en Celaya operan con documentos inválidos debido a que la delegación no proporciona los autorizados por la institución.





Así lo acusó María de la Luz Capulín Jiménez, coordinadora de Sindicato Nacional de Trabajadores de Seguro Social en Celaya, quien deslindó a los trabajadores de una posible problemática a consecuencia de ello.





Se trata del formato de registros clínico, esquema terapéutico e intervenciones de enfermería, en el que se anotan signos, síntomas, tratamientos y observaciones de pacientes, el cual fue modificado.





“Si alguien cayera en una situación médico-legal, esa hoja no tiene ninguna validez oficial, para que funcione debe tener una validez autorizada. Por eso hago esta denuncia, para dar la protección a mis compañeros por lo que está generando el Instituto.





“El instituto quiere implementar una hoja que no está autorizada, y ponen en riesgo la situación laboral de mis compañeros, porque no tienen en donde hacer sus registros correctamente. El formato no debe de cambiar porque somos una estructura y el que están dotando no es autorizada”, señaló.





Además, acusó que el IMSS no ha dotado a Celaya desde hace dos semanas insumos para poder laborar.





“Quiero hacer un comunicado a toda la derechohabiencia de que los trabajadores del Hospital de Zona 4, Celaya no se les proporcionan los insumos necesarios para trabajar, de papelería, insumos para aplicar medicamentos, incluso nos hacen falta dotación de medicamentos.





A través de Comunicación Social, la delegación del IMSS manifestó no poder manifestar su postura respecto a los formatos, pues es un tema meramente sindical, además de que todos los documentos que se utilizan vienen aprobados por la institución a nivel nacional.





Por otra parte, informó que el abasto a nivel estatal está cubierto al 98.6 %.