‘Catálogo de actos de corrupción’

“El Sistema Nacional Anticorrupción coordina a actores sociales y a autoridades de los distintos órdenes de gobierno, a fin de prevenir, investigar y sancionar la corrupción.” Secretaría de la Función Pública.



R- Guarraguauuu, mi Santias, parece que va en serio el Sistema Anticorrupción, tanto a nivel estatal como federal. La última afirmación de la descripción que la Secretaría de la Función Pública hace del Sistema Anticorrupción es contundente: “Sancionar la corrupción”.



S- Así es mi Rufo, de ahí la importancia de elegir a los ciudadanos adecuados que van a constituir el órgano llamado: Comité de Participación Ciudadana (CPC), tanto a nivel federal como estatal; imagino que además de asuntos como una trayectoria caracterizada por su honestidad y esfuerzos en la lucha contra la corrupción, deberá el CPC contar con capacidad sobre temas jurídicos, es decir, un(a) abogado(a) y sobre investigación y análisis documental, es decir un(a) auditor(a).



R- Guau, déjame decirte que para conformar el CPC, tanto a nivel federal como estatal, cuando menos en Guanajuato, se conforma una Comisión de Selección con ciudadanos probos, capaces y preocupados por México. Esta comisión será la responsable, como ya lo fue a nivel federal, de seleccionar entre los aspirantes, a quienes, no solo tengan las mejores calificaciones, sino que den cuerpo al CPC para que tenga la capacidades profesionales necesarias para cumplir su cometido y hago énfasis en esto, porque en el proceso federal ya salió un sentidito que se consideraba con mejores calificaciones que otros e impugnó y criticó el proceso públicamente, sin ver el todo, o más bien, sin querer ver el todo que es: La mejor conformación posible en cuanto a la combinación de méritos, perfiles y capacidades, para que el Comité Anticorrupción sea eficaz y cumpla su cometido que resumo en: Acabar con la corrupción que nos corroe y está destruyendo como nación… Sobre está impugnación, ni tardos ni perezosos, los despistados y los esbirros de quienes prefieren que el rio siga revuelto, se pronunciaron para descalificar al Comité de Participación Ciudadana (CPC) a nivel federal y de esta manera, en mi opinión, tratar de revertir el procesos de evaluación, supervisión y transparencia sobre el quehacer político, gubernamental y económico, para seguir medrando con cargo al pueblo de México.



S- Ahora si me apantallaste, mi Rufo, ladraste de corridito y sin tartamudear tu concepción de los eventos, intereses y objetivos asociados al proceso que está por iniciar en Michoacán y en Guanajuato.



R- Grrr. Es que de verdad es grave el asunto de la corrupción nacional, nos está destruyendo además de contaminar a la sociedad en su conjunto; me explico, conozco empresarios honestos que se ven obligados a dar “moche” so riesgo de no poder trabajar, empresarios conscientes de que ello les convierte en parte del problema y se siente avergonzados, pero que, al encontrarse ante la disyuntiva de ser honestos y quedarse sin chamba o sobrevivir, optan por lo segundo.



S- Haces que recuerde el caso de un jefe de compras de conocida vidriera que pedía su 10% a cada proveedor, uno de ellos, convencido de la necesidad de luchar contra la corrupción me preguntó: ¿Tu qué harías?... Yo le contesté, hablaría con el director general de la empresa y reportaría al subalterno ladrón. Así lo hizo, el Director llamó al encargado de compras, lo regañó enfrente de mi cuate y le ordenó le diera el contrato. Mi amigo estaba feliz. Al siguiente año volvió a presentarse en el concurso de licitación; le llamó el jefe de compras y le dijo: “El año pasado se me escapó, este año ya no.” Mi cuate, consciente de que el jefe de compras corrupto seguía ahí con el apoyo del Director General “honesto”, infló el costo de la factura y pagó el “moche” para poder trabajar.



R- Guarraguauuu, mi Santias, tocas uno de los puntos más sensibles en el combate a la corrupción: La sofisticación de los método y procedimientos para robar sin ser descubierto, uno de ello, muy común, tener un testaferro fuera de la organización (o entidad gubernamental) que dé la cara para pedir la “mordida”, de esa manera el funcionario o gerente no puede ser acusado (aun grabando el acto, no puede ser inculpado) y el supuesto corrupto, tampoco, porque no es parte de la organización u oficina de gobierno y su propuesta no tiene sentido ni responsabilidad jurídica, además, la grabación se considera “ilegal”; cosa de ver libre y tan campante a la Diputada veracruzana Eva Cadena, de Morena, que con video y todo se comprobó que pedía y recibía dinero ilegal y de dudoso origen “para campañas” y ni el INE, la PGR ni la SHCP hicieron nada (¿?).



S- Lo que vuelve necesario el que el CPC anticorrupción, cuente con ciudadanos con experiencia en entender los mecanismos de corrupción y que tengan malicia y sean perspicaces… Para ayudar, lo que podría ser útil el hacer un catálogo de actos de corrupción y así retroalimentar y orientar al CPC estatal. Amigo lector, para ello solicitamos tu ayuda enviando la info a: heyser_santiago@yahoo.com.mx



R- Guau ¡Así de sencillo!... Continuará.



Un saludo, una reflexión.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx