Se cancelan presentaciones de Ariana Grande en Monterrey

A través de la página oficial de Facebook de la empresa Zignia Live, se anunció la cancelación de los conciertos que Ariana Grande tenía programados para el 18 y 19 de julio en la Arena Monterrey.



En el comunicado no se especifica la causa de la cancelación de los shows que la cantante tenía programados para hoy martes y mañana miércoles.



El comunicado especifica:



ZIGNIA LIVE y ARIANA GRANDE lamentan informar que los conciertos programados para el 18 y 19 de Julio en la Arena Monterrey han sido cancelados; lo anterior por circunstancias imprevistas de la cantante.



Nuestra empresa lamenta los inconvenientes causados y a continuación se informa el proceso de reembolso para las personas que adquirieron sus boletos:



Boletos adquiridos con tarjeta de crédito y/o débito: -El trámite será automático a sus cuentas, no es necesario acudir a realizar ningún trámite, la devolución se verá reflejada de 20 a 25 días hábiles en su estado de cuenta, contando a partir del 21 de Julio.



Boletos adquiridos en Efectivo: -Deberán presentarse únicamente en taquillas de la Arena Monterrey con sus boletos para poder solicitar su devolución a partir del 21 de Julio en horario de 10:00 am a 7:00pm y será necesario presentar los boletos con una identificación para hacer válida la devolución.



*En ningún caso se reembolsa el cargo por servicio.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx