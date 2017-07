Corren a mando por liberar a policía de alcoholímetro

El director de la Policía Vial de Guanajuato capital, Enrique Berumen Chávez, fue cesado ayer, después de ser el centro de diferentes controversias, la última de ellas evidenciada este fin de semana.

Precisamente entonces, mientras se realizaba el operativo alcoholímetro en la colonia Las Teresas, se detuvo a un conductor de una camioneta para hacerle la prueba. Al no pasarla, del interior del vehículo salió el ex director de Servicios Públicos Municipales y actual coordinador dela Zona sur, Ludovico Mata Vega, quien al parecer llamó por teléfono a Berumen Chávez en seguida.

Tras la llamada, llegó al lugar Enrique Berumen, que dejó que Mata Vega se retirara con la camioneta, propiedad del diputado local del PAN, Alejandro Navarro Saldaña, y manejada por uno de sus empleados.

Esta polémica ocasionó que el presidente municipal, Édgar Castro Cerrillo, despidiera ayer a Berumen Chávez, dejando en su lugar al Comandante Armando Navia.

“Se evaluó todo los correspondiente del actuar, en este caso, del director de Policía Vial. La instrucción después de haber evaluado esta investigación, es la terminación de la relación laboral que había con el ingeniero Enrique Berumen”, conformó el Alcalde.

Las razones del Alcalde

Los motivos para el despido, explicó, fueron: “que las situaciones administrativas que se dieron no fueron las adecuadas, la conducción. Y los más impotente es la responsabilidad que se tiene por estar al frente de un operativo de alcoholímetros y no respetar lo que señala el aparato técnicamente, en cuanto el porcentaje de alcohol que lleva esta persona, e iba usando esta unidad”, explicó Castro Cerrillo. “Pudo haber causado, no solo un daño al mismo en su integridad, pero también a la ciudadanía en general”, reiteró.

Para finalizar comentó que se seguirá la investigación sobre el actuar del funcionario municipal Ludovico Mata Vega, quien estuvo de copiloto el día de operativo alcoholímetro e influyó para que no se les sancionara al conductor ebrio y se liberara la caminota involucrada.

No era la primera

A este episodio se sumó hace unas semanas Berumen propuso un aumento a la tarifa de transporte que a nadie gustó; además, en una ocasión anterior ya había liberado del operativo antialcohol a inspectores de Fiscalización que transitaban en una camioneta oficial a presunto exceso de velocidad y sin placas.