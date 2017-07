Habrá lucha libre en irapuato

Leyendas de la Lucha Libre llegan a Irapuato el próximo sábado 12 de agosto, a través de una magna cartelera organizada por Generación XXI.

Al paso del tiempo cada generación ha tenido a su ídolo. Probablemente nuestros padres o abuelos, siguieron de cerca la carrera de El Santo o Blue Demon como figuras icónicas de los años 70.

Otros, formaron parte de Máscara Sagrada, Octagón, Los Brazos, Lizmark, el Rayo de Jalisco o Blue Panther,Tinieblas, Máscara Año 2000, Cien Caras, Pierroth, El Muñeco, La Parka, Espectro, Los Villanos, El Perro Aguayo entre muchos más.

La función denominada “Retro Leyendas de la Lucha Libre”, que nos hará recordar aquella generación dorada se llevará a cabo en el Gimnasio Municipal en punto de las 19:00 horas.

En la Lucha Estelar de Ídolos, se enfrentaran Octagón, Mascara Sagrada y Súper Astro vs Satánico, Pirata Morgan y Blue Panther , quienes deleitaran a los presentes con su experiencia en vuelos sobre la tercera cuerda y llaves.

Para la lucha semifinal de maestros chocaran los luchadores; Black Terry, Negro Navarro vs Solar y Rey Hechicero, prometiendo un interesante duelo que deleite a los asistentes.

En la tercera lucha, se enfrentaran; Súper Muñeco, Súper Pinocho, Dragón de Ote I vs Kaoma Jr. Atómico y Furia Dorada.

Los encargados de calentar emociones serán Solar Jr., Súper Muñeco Jr. vs Dr. Polux Jr., Dr.Polx Sr.

Los boletos para la primera y segunda fila en esta función tienen un costo de $200, ring general $150 y gradas $80.

Como es costumbre Generación XXI tiene preparadas grandes sorpresas para sus seguidores durante la función.