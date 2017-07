Busca a su hija de 13 años desaparecida

Una mujer busca a su hija de 13 años de edad, la cual desapareció desde este sábado a la 1 de la tarde en la colonia Guadalupe de este Municipio de Irapuato.



Con 240 pesos en efectivo y 3 cambios de ropa Ailin Lorena de 13 años, huyó de su casa presuntamente influenciada por una mujer de 27 años de edad.



Virginia García Castillo (madre de la menor) contó que desde el día de su desaparición, una de sus hermanas le habló porque la niña le dijo que se iría a su casa.



“Mi hermana Tere me habló por teléfono y me dijo que le había hablado a ella, que según mi hijo la iba a llevar a la central, entonces mi hermana le preguntó que si ya me había dicho a mi y le dijo que no, cuando me hablaron a mi yo estaba en la casa” reveló.



Posterior a la llamada comenzó a buscar a su hija, y pensando que andaba cerca esperó a que regresara.



“Los vecinos me dijeron que la habían visto a las 11 de la mañana en una bicicleta, que era de un vecino de aquí de la calle Kennedy” contó la mujer.

Al no saber de ella, comenzó a buscarla con los para ver si alguien la había visto, sin embargo todo fue en vano.

“Los vecinos me dijeron que mi hija se fue con una vecina llamada “Paty”, que ellos habían escuchado que la había invitado en varias ocasiones para que se fuera con ella a Chiapas.



“El viernes ´Paty´, le gritó y le dijo -¡vámonos!- porque según se estaba despidiendo, dicen que la mujer no quería estar en su casa por que su pareja no hacía nada y se llevó a mi hija”, comentó la madre de familia.

La mujer pidió a las autoridades que encuentren a su hija, ya que es menor de edad y teme la desaparezcan.