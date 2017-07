Edil de PRD se dice ‘a favor del pueblo’

El regidor del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en La Piedad, Raúl Hernández, mostró su posicionamiento al votar a favor de la modernización del alumbrado público que dice ‘beneficiará al pueblo’; defendió su votó a favor para que el alcalde haga la gestión para ser incluidos en el programa de luminarias, pero no para endeudar al municipio.

Señala que La Piedad no tiene una deuda como se ha manifestado en los últimos días. Y aclaró: “Si no es viable el estudio del proyecto y si no hay el ahorro en la energía como se pretende del 70 por ciento, no votaré a favor. Por ahora se autorizó que se haga la gestión de ingreso al programa”.

Por otra parte, señaló que él como miembro de izquierda considera que este proyecto será de beneficio para la población, “aunque hay personajes que tratan de ver de otra manera el proyecto; no hay una deuda de luminarias”, dijo.

Comparó el hecho a cuando el ex presidente Marco Antonio Aviña recibió duros cuestionamientos por la construcción del Bulevar Lázaro Cárdenas y ahora sirve a la ciudadanía.

Y agregó: “al final analizaremos el resultado del estudio, si se tiene los resultados que esperamos mi votó será a favor, yo no votaré algo que perjudique a la ciudadanía”.

Presenta tabulación

Aunque no mencionó el origen del estudio ni fuente de dónde la obtuvo, el regidor Raúl Hernández, presentó una tabla de ahorro de energía del año 2012 donde se proyecta que, de continuar con el actual alumbrado, se pagarían 23 millones 059 mil pesos por consumo de energía al año en el municipio de La Piedad. En comparación, con el nuevo sistema se pagarían 6 millones 918 mil pesos, un ahorro de 16 millones 141 mil pesos.

Sobre el tema de las luminarias, dijo solicitará y aprobará en su momento el costo total del proyecto de modernización de alumbrado público y no de los 125 millones de pesos, que otras personas afirman que se endeudará el municipio.