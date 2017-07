Pese a que el jugador vive un momento complicado en su vida, Ezequiel Orozco tiene la esperanza de volver a las canchas.

En entrevista para el diario Record, Ezequiel 'El Cheque' Orozco, quién fue diagnosticado con cáncer de pulmón y huesos, habló sobre como se ve en un futuro.

“Me veo jugando en diciembre de nuevo al futbol profesional. En mi mente no está dejar de jugar, si Dios me permite seguir jugando futbol profesional, obviamente que voy a estar muy agradecido. Creo que es una prueba que Dios me manda para darme cuenta de muchas cosas”, señaló Orozco.

Varios equipos de la Liga MX como el Monterrey, León y próximamente las Águilas del América, han jugado partidos para recaudar fondos a favor del 'Cheque', quien se mostró muy agradecido por todo el apoyo que se le ha brindado.

La última vez que Ezequiel piso las canchas, un comentarista lloró conmovido.