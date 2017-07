‘Me han ensuciado y lastimado’: Novaretti

Era la palabra más esperada. Pasó un semestre duro, casi sin jugar por culpa de dos sanciones que lo tuvieron 13 fechas fuera de las canchas. Cuando parecía que no iba a seguir en León, la insistencia de Javier Torrente y la lesión de Guillermo Burdisso, hicieron que el panorama cambiara para Diego Novaretti, quien rompió el silencio en una entrevista exclusiva con Superdeportivo para contar sus sensaciones.

¿Cuáles son tus expectativas antes del debut con Atlas?

Tenemos ilusiones de hacer un buen torneo. Uno entrena siempre y aspira a poder jugar. Fue una pretemporada dura, exigente, donde no nos fue bien en los amistosos, aunque el objetivo es hacer una buena base física. Creo que va a ser importante un buen comienzo.

¿Cuánto puede afectar la baja de Burdisso?

El fue una pieza clave tanto en el aspecto defensivo como el ofensivo. Sabemos que Guille defiende muy bien, pero además es uno de los mejores cabeceadores de México y hasta del mundo te diría.

En los últimos torneos, los arranques fueron irregulares. ¿Es el gran aspecto a corregir?

Es vital que nosotros ganemos en las primera fechas. Hace tres torneos que León viene viene corriendo de atrás y así se hace difícil. El objetivo es tratar de calificar entre los cuatro primeros. Tenemos calidad y buenos seres humanos para lograrlo.

¿Cómo fueron estos meses para vos?

La verdad, fueron muy duros para mí y también para mi familia. Se habló mucho y mal. Muchas personas opinaron sin ver bien los videos, ni hablar con los protagonistas. Lo han hecho por vender mejor o tener una primicia. La pasé bastante mal, no fue nada fácil para mí. Es la primera vez que me toca pasar casi seis meses fuera de una cancha por errores que uno comete, más allá que creo que fueron tomados de una manera poco común.

¿A qué te referís con poco común?

En la segunda sanción, yo no agredí al árbitro. Muchos dijeron que le pegué un codazo, un cabezazo. Se me ensució mucho en base al primer video, pero cuando apareció el segundo, muy pocos tuvieron la capacidad de pedir perdón y tener la grandeza de reconocer un error. Estoy dolido porque me han ensuciado y lastimado a mí y a mi familia.

¿Cuán importante fue Torrente para que te quedés en León?

Fue clave. Él me llamó cuando estaba de vacaciones en Argentina, me hizo saber que me quería después de la desgracia de Guille (Burdisso se rompió los ligamentos y no jugará hasta el 2018). Lucho se ha peleado para que yo permanezca y yo puse mi mayor predisposición para hacerlo. Ahora espero poder retribuirle la confianza y que todos podamos cumplir los objetivos.

¿Y cuáles son esos objetivos?

Que no nos pase lo del torneo anterior, que fuimos vulnerables en nuestra propia casa. Hay que ser duros y hacer valer nuestra localía para poder calificar a los playoffs.