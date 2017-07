Alonso Escalante Mendiola, director del Teatro del Bicentenario, argumenta que las declaraciones hechas por el director del Forum Cultural Guanajuato sobre su salida carecen de argumento.



Este domingo am publicó una entrevista exclusiva con Arturo Joel Padilla Córdova, director del Forum, en la que el funcionario explicó que el despido se debió a que el Consejo Directivo perdió la confianza en Escalante.



Esto, aseguró, a causa de que éste último hizo “alianzas con grupos adversos” y lo cual fue razón suficiente para separarlo del cargo.



Por su parte Alonso Escalante manifestó que el miércoles pasado el Consejo Directivo del Forum lo convocó a una junta de trabajo extraordinaria en la que Ricardo Torres Álvarez, vocal ejecutivo del Forum; David González Flores, presidente del Comité Técnico del Teatro y Padilla Córdova le anunciaron el cese de su labor y no fue sino hasta la entrevista publicada por este medio que supo las razones específicas.



“En la junta me comunicaron que el Consejo, representado por la tres personas que estuvieron ahí, había decidido cesar mi función como director del Teatro y que se debía a un cambio que consideraban bueno para realizarse en este momento”, mencionó Escalante.



“Yo me enteré de las razones de mi salida por la entrevista publicada por ustedes, pero esto no se me dijo en la junta, simplemente me dijeron que era un cambio necesario. Reconocieron mi buena labor y pregunté entonces cuál era la razón por la que pedían mi renuncia y reiteradamente me dijeron que era un buen momento para hacer el cambio de estafeta”, añadió.



Respecto a las declaraciones de Padilla Córdova sobre que la “soberbia desmedida” de Escalante anulan los esfuerzos institucionales, el afectado dijo:



“Me parece que considerar soberbia la capacidad que me confiere de ser un gran histrión con capacidades discursivas superiores, el tener oscuras intenciones y no colaborar con secretarias y obstaculizar así las gestiones del Forum, el ser desleal y pactar con los adversarios, son acusaciones vagas y poco menos que deleznables”.



“Creo que habría que buscar otro tipo de argumentaciones porque esto es inaceptable, carecen de fundamentos jurídicos para tener fuerza por sí mismos y contradicen lo que publica el Forum sobre que mi salida se debe a la conclusión de un ciclo”, aseguró.



Comentó que tras una sesión de Consejo, que se sostuvo hace tiempo, David González Flores le comunicó el posible cambio, pero no era seguro.



“Me mandaron a decir con el presidente del Comité Técnico ‘dile a Alonso que se componga’, las cosas que me señalaron en esa misiva no las acepté y pedí un derecho de réplica que no fue concedido”, recordó.



Miembros de la comunidad artística de México y el mundo han demostrado su respaldo a Escalante a través publicaciones con el hashtag “Alonso se queda”, un video en el que piden que se quede y hasta convocaron a una manifestación mañana a las 5:30 en las oficinas del Forum Cultural Guanajuato.



“Recibo este respaldo con mucha emoción pero me parece que no es el respaldo a una sola persona, sino a un proyecto que es levantado por un grupo de colaboradores. Esta manifestación es muestra de la participación activa de la sociedad en la construcción de este proyecto”.



El aún Director del Teatro del Bicentenario dijo que cumplirá con la petición de la entrega de su cargo para el próximo sábado 30 de septiembre y que no se verá afectada la programación del recinto, excepto por el último título de la temporada lírica, el cual sería “Don Giovanni”, de Mozart.



“Hay una actividad que tuvimos que cancelar, debido a la naturaleza misma del proyecto. Dado a la complejidad de esta producción operística me pareció delicado pretender continuar con esta producción”, aceptó.



Así mismo defendió que los proyectos de ópera Picnic, la temporada lírica, el Coro del Teatro del Bicentenario y charlas educativas para el público han sido creadas por integrantes del cuerpo técnico del Teatro y no del órgano colegiado del Forum Cultural, por lo que espera puedan seguir en pie en próximos años.



En cuanto sus próximos proyectos, luego de la entrega del cargo, dijo que ya ha recibido llamadas de otros teatros de México; sin embargo, aseguró, hasta ahora su corazón y mente se mantienen con el Teatro del Bicentenario.

