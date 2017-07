No más perros sin hogar

Rescatistas independientes de perros, de colonias como Valle del Maguey, Villas de San Juan, Delta, Delta 2000, entre otras, piden a los leoneses frenar el abandono de mascotas.



También solicitan a la Jurisdicción Sanitaria y al Centro de Rescate y Control Canino que promuevan una ley que proteja a los animales de este tipo de violencia.



David López, vecino de la estación de transferencia de transporte en Delta y que rescató a dos perros shih tzu, se ha dado cuenta de que la cantidad de perritos abandonados en casas va en aumento.



“Hay al menos dos casas en cada colonia donde hay perritos abandonados y algunas personas de casas vecinas son quienes les dan de comer.



“Yo tengo a mis dos perritos y son mi adoración, tuve la suerte de que fueran de raza y ya me han ofrecido otros de la misma raza para quedármelos, y no puedo porque mi esposa y yo nunca estamos y con lo que cooperamos es con hogar temporal a los que rescatamos en lo que les encontramos familia”, dijo David.



Asociaciones como “Dame una pata” y “Animales felices”, de León, aseguran que este problema va en incremento en la ciudad.



“Se da mucho que la gente se cambia de casa y abandona a las mascotas. Nosotros estamos peleando por una ley que también proteja a los animalitos de este tipo de violencia.



“Lamentablemente, hemos tenido reuniones con personal de Salubridad y tenemos una relación estrecha con el Coordinador del Centro de Control y Rescate Animal, Javier Aranguren Uribe, quien se porta muy bien con nosotros y sabemos que no todo está en sus manos”, platicó Dannae Cepeda, rescatista.



Los animalistas piden a los leoneses conciencia y amor a las mascotas.



“Siempre nos dejan a sus animales porque saben que nos gustan, pero no se ponen a pensar que no podemos mantenerlos a todos.



“Hace falta que todos nos unamos para que cada quien se haga responsable en su medida de los animales. Por eso promovemos tanto la esterilización, la tenencia responsable y la no compra de ejemplares”, finalizaron.

