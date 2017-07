Corredor Industrial

Un ‘jugoso’ reto.



Tener un sponsor principal en la playera oficial de los clubes de la Liga MX, se convierte en una importante entrada monetaria para cubrir diversos gastos operativos o administrativos de una empresa de futbol como pueden ser el sueldo de jugadores, transportación u hospedaje.



Pero cerrar una alianza comercial exitosa para la parte central de la vestimenta no es una labor sencilla para los dueños del balón en México.



El costo en el que se ofrece el espacio cierra las posibilidades para que compitan por el lugar gran parte de las empresas locales, abriéndose la posibilidad prácticamente para una importante marca nacional o trasnacional.



De 11 equipos de los 18 que ya presentaron su nueva indumentaria para el torneo que inicia el viernes, un alto porcentaje tiene como patrocinadores principales a marcas de los propios dueños del equipo, que al no encontrar un buen postor usan el espacio para promocionar una nueva firma o consolidar una ya existente.



Querétaro al frente tiene Banco Multiva e Imagen Televisión que son del mismo grupo empresarial, en Tigres aparece Cemex; con Xolos su casino Caliente, igual que en Veracruz con Winpot, Cruz Azul anuncia su cementera, en Toluca aparece Citibanamex en el que su propietario, Valentín Diez Morodo es presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero.



En León y Pachuca tienen la publicidad de Cementos Fortaleza de Elementia (ofrecen cemento, cobre, aluminio, poliestireno), al frente de los empresarios Antonio del Valle y Carlos Slim, que en el sector de la construcción de forma directa generan más de 6 mil empleos en México y tienen operaciones en nueve países.



Son pocos los equipos que pueden presumir de hacer acuerdos comerciales de 25 millones de dólares por 3 años como el América con la compañía china de alta tecnología y pese a ello no le cierran las puertas a uno más, como en esta próxima temporada será con la estadounidense The Home Depot.

¿Quién se suma?



En el caso del Club León, ayer anunció la renovación en su playera por un año más del patrocinio de la japonesa KYB que en México preside Tetsuo Ando.



La nipona en Guanajuato Puerto Interior produce más de 400 mil amortiguadores para armadoras automotrices.



Mucho se ha hablado de que el equipo León es el que más marcas tiene en su vestimenta(13), y la pregunta es por qué no existe interés de empresarios locales por apostarle a invertir como patrocinadores.



Para Gustavo Guraieb, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, el interés por ser parte del equipo de la ciudad existe; sin embargo, los presupuestos no son los necesarios para ser parte de sus patrocinadores.



Alejandro Mateo Berlanga, director de la División Hotelera del Coorporativo Hotsson, además del tema costo, está el que muchas empresas locales están más destinadas al tema fabricación y al final el target al que llega el equipo, no es necesariamente el consumidor final.



Lo cierto es que ambos coinciden en que el equipo es una marca sólida y atractiva para invertir, además de influenciable en el ánimo del capital humano de las empresas leonesas.



Haciendo un recuento rápido en la historia de las playeras del conjunto leonés, en los últimos años solamente nos viene a la mente Zapaterías 3 Hermanos, Calzado Aretina, Rezza Editores, Grupo Floper y Caja Popular, que estuvo por más de una década en la parte central de la playera y ahora ha regresado a invertir, sobre todo en el equipo femenil y en el tema del enumerado para las butacas del estadio, ¿Recuerda otras?



En la actualidad se mantiene Primera Plus, Leche León y Hotel Hotsson.

Con sello guanajuatense.



Aprovechando que hablamos de futbol, la semana pasada hacíamos un recuento del crecimiento de las marcas de ropa deportiva de Guanajuato, destacando a Charly que sólo es superado por Puma en cuanto a número de equipos.



Sin embargo, en este torneo además de Pirma también regresa la celayense Keuka (siendo las únicas mexicanas que compiten con extranjeras en el futbol mexicano), a la que los Lobos Buap le dieron un voto de continuidad para que siga siendo la encargada de confeccionar su uniforme.



Keuka patrocina en la actualidad a equipos de divisiones inferiores como Irapuato, Mucielagos de Sinaloa, Toros de Celaya y Alebrijes de Oaxaca, mientras que en Centroamérica, América de Cali y Alianza de Panamá.



Es una textilera relativamente joven que comenzó a producir a partir del 2000.

Hacen escala.



Dejemos descansar la pelota y hablemos de la visita de Jesús Melgoza Velázquez, secretario de Desarrollo Económico de Michoacán y Agustín Arriaga Diez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán (CCEEM), al Parque Industrial Puerto Interior.



Nos comentan que su visita es parte del proyecto de impulso a las zonas industriales de Michoacán y el relanzamiento de actividades de manufactura en la región.



Durante la visita conocieron empresas, el modelo del parque y charlaron con representantes de compañías de desarrollo de parques sobre la información necesaria para consolidar el proyecto que impulsa la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), en coordinación con el sector empresarial para atraer inversión a las zonas industriales de Michoacán.



En la comitiva también participaron Ricardo Bernal Vargas, presidente de la AIEMAC; y Héctor Manuel Tinoco Garduño, presidente de la Canacintra Morelia.