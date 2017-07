***SALIM Y LA SCT



Primero en video y ayer en una carta formal, el diputado federal Miguel Ángel Salim pidió al delegado de la SCT en Guanajuato, el leonés Roberto Vallejo, poner lupa a los trabajos en el distribuidor vial Benito Juárez.



*REVISIÓN Y FECHA



El panista le recuerda la tragedia en el Paso Exprés en Cuernavaca, y le solicita que “realice una revisión total del distribuidor desde su primera etapa”, y que le diga la fecha en que será concluido.



*LE RESPONDE



El funcionario federal le respondió que no tenga pendiente, que la obra ha sido permanentemente auditada y no hay fallas graves, y de paso acusa al activo panista de lucrar políticamente con el socavón en Morelos.

***OFICIO DEL DIPUTADO



En el oficio que envía el legislador federal, Miguel Ángel Salim Alle, al delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Roberto Vallejo Rábago, le manifiesta su preocupación por las quejas de ciudadanos ante las fallas en la obra del distribuidor vial Benito Juárez y los accidentes por falta de señalética.



*EMPRESAS COINCIDENTES



El panista le dice al Delegado tricolor, ambos leoneses, que su chamba como Diputado es fiscalizar el uso de recursos públicos. Y máxime si la empresa contratada para la primera etapa del proyecto en León participó en el recién inaugurado “Paso Exprés”, en la que un socavón costó la vida de dos personas.



*A SANCIONAR



Salim Alle le solicita que aplique las sanciones a las empresas que no están realizando un trabajo de calidad, si no será su responsabilidad. Y le envía copia al alcalde Héctor López Santillana y al góber Miguel Márquez Márquez.



*REVIRA DELEGADO



Al delegado de la SCT en Guanajuato, Roberto Vallejo, no le gustó el protagonismo del político azul y le respondió en entrevista con am al video y a su carta, lo siguiente: “Qué lástima que el diputado Salim, que había estado haciendo gestiones inteligentes con el tema de aerolíneas y aeropuertos hoy esté lucrando políticamente con una tragedia que sucedió en Morelos y quiera ligar algo a Guanajuato”.



*EMPRESA LIMPIA



Y la explicación del funcionario federal es que la constructora de la primera etapa del distribuidor, Aldesa, que se investiga por la carretera de la tragedia en Morelos, “en el caso de León la empresa tuvo una sola observación de parte de la Auditoría Superior de la Federación y fue puntualmente atendida. No se le rescindió su contrato, la empresa terminó con su trabajo y las observaciones se atendieron”.



*AUDITORÍA PERMANENTE



A los señalamientos de descartar fallas en la obra, Roberto Vallejo responde que “no podría estar la obra al 95% si tuviera fallas que viniera arrastrando, la obra está siendo puntualmente auditada por la Auditoría Superior de la Federación y no ha encontrado observaciones como para parar la obra”. Y si tiene algún señalamiento a eso lo mando a presentar las quejas al órgano de control de SCT y a la ASF”.



*FECHA, MEJOR NO DA



De la fecha de término el funcionario federal no quiso dar una, por eventualidades como la lluvia, pero dice que están trabajando. Ya veremos también por oficio qué le responde el Delegado al Diputado Federal. A los leoneses lo que les importa es garantizar que la obra esté lista lo antes posible y con calidad.

***CHICO EN LEÓN



El senador Miguel Ángel Chico Herrera, suspirante a la candidatura a Gobernador por el PRI, apareció ayer en León para dar una conferencia de prensa sobre la “catástrofe social” que percibe en Guanajuato, pero también sobre la otra “catástrofe”, que es la realidad del Revolucionario frente al proceso del 2018. La rivalidad con el otro senador, Gerardo Sánchez García, tiene diferencias profundas que advierten una fractura.



*DESIGNAR O VOTAR



El primer round entre Sánchez García y Chico Herrera es por el método de selección del candidato. El cenecista, que tiene el control de la dirigencia estatal del partido, pide que sea la militancia la que vote por “su gallo”, mientras que el segundo reiteró ayer que no ve condiciones para una elección interna “que pueda ser un cochinero”, y además salir aún más divididos de lo que de por sí ya lo están ahora.



*CARAS PRESENTABLES



Miguel Ángel, quien ya fuera candidato a Gobernador emergente en 2006, propone que el PRI evalúe el perfil de los aspirantes y defina en base a su posicionamiento, trayectoria y no tengan señalamientos de irregularidades en el uso de recursos públicos, que sean “caras presentables, libres de corrupción”, dijo. También refirió que de la cercana relación con Bárbara Botello Santibáñez ya sólo queda “una institucional”.



*CONFIANZA EN DELEGADA



Lo que sí es que el nombramiento de la delegada nacional para Guanajuato, la senadora chihuahuense Graciela Ortiz, ha traído confianza de que habrá “cancha pareja” en la definición de las candidaturas. Chico Herrera incluso ya dejó de presionar para que se vaya el dirigente estatal, Santiago García López.



*ALIANZA POSIBLES



Las alianzas con otros partidos son un asunto de la dirigencia nacional, pero el Senador presumió que al menos en lo que a él toca el viernes platicó del tema con la diputada local del PVEM, Beatriz Manrique Guevara; y el diputado federal celayense por Nueva Alianza, Luis Manuel Hernández. Recordó que en 2009, cuando era dirigente estatal, pactó ir en cinco municipios con el PRD. El PRI no puede cerrarse a nada.

***PARQUE HIDALGO, LA QUEJA



La organización “Déjame Plantado”, que ha luchado por la defensa del arbolado urbano ante proyectos como la tercera y cuarta etapas del SIT, y la remodelación del Parque Hidalgo, lamentó ayer que la primera etapa de esa última obra esté por terminar y nada más nunca les entregaron el proyecto total. Y de noticias de nuevos parques urbanos para León, pues tampoco tenemos nada. No es una prioridad.