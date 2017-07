Causó negligencia la muerte de su hijo, reclaman padres

Los papás de un menor que murió en el Hospital General, exigen justicia y castigo a quien presuntamente no dio tratamiento médico adecuado al menor, lo que condujo a su fallecimiento.

Carlos Sandoval y Virginia Suárez, papás del pequeño Jairo Sandoval, presentaron una denuncia penal contra quien resulte responsable, con número de carpeta de investigación 70676, afirmando: “Yo no quiero dinero, no descansaré hasta que se haga justicia por la pérdida de mi hijo, que el responsable de no hacer su trabajo como se debe, deje de trabajar en esto, porque está de por medio la vida de más niños”, dijo el padre.

Los papás del niño fallecido abrieron una página en Facebook y ahora se han manifestado en el jardín principal y Hospital General para exigir justicia y juntar firmas para que se investigue a fondo porqué el niño, que entró al hospital con un problema de dificultad respiratoria, murió en el Hospital General.

“En el Ministerio Público, decimos lo que sabemos, pero se nos ha dicho que si no es con un documento o con alguna evidencia de video o fotografía, se van a basar a lo escrito en Arbitraje Médico; nos dicen que no se puede hacer más que mediar con el personal médico para que se nos indemnice”, dijo Carlos Sandoval.

El niño fue ingresado al Hospital General el 17 de junio, cerca de las 10 de la noche, y murió el 22 de junio.

Responde Salud

Por su parte, la Secretaría de Salud, informó: “El menor Jairo Sandoval Juárez, de ocho años, ingresó el 14 de junio de 2017, a las 23:00 horas, al servicio de urgencias del Hospital General Salamanca, después de presencia de crisis convulsiva e infección de vías aéreas superiores”.

“Tras lo cual, se inicia protocolo de estudio, y se inicia manejo específico indicado de acuerdo con los signos y síntomas que al momento presentaba. En todo momento de su hospitalización, Jairo estuvo bajo vigilancia médica por especialistas, realizándosele los estudios de laboratorio y gabinete requeridos, y adecuándose su manejo conforme a su evolución”.

Además, agregó: "Nuevamente acercándose a dialogar los padres a Dirección, el lunes 10 de julio de 2017, se les comentó que se estaban atendiendo sus peticiones y realizando la investigación del caso”, concluyó la Secretaría de Salud de Guanajuato.