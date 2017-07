Guanajuatense, el puntaje más alto en la UNAM

Con 116 aciertos, el guanajuatense Óscar Martínez aseguró su lugar de manera por demás sobresaliente en la carrera de Actoría de la UNAM.

De 120 puntos posibles, los 116 de Óscar lo colocaron, junto con otro joven, en el más alto lugar de la segunda convocatoria de admisión para Actoría, en la máxima casa de estudios del País.

“Me siento emocionado y ansioso de entrar a clases. Y feliz, por el resultado, porque no sólo pasé, fui el mejor resultado de mi carrera en la convocatoria (...) el resultado no me sorprendió porque me sentí muy bien en el examen, pero igual cuando recibes un resultado tan importante, hasta dudas de ti mismo”, declara el joven de 21 años y futuro puma.

Otra oportunidad

El ex alumno de la preparatoria oficial de la Universidad de Guanajuato había ya presentado un examen de admisión en febrero, quedándose a unos aciertos de quedarse, por lo que continúo preparándose para la siguiente fecha, en mayo, en la que obtuvo su sobresaliente resultado.

Con un año de estudios en Contabilidad en la Universidad de Guanajuato, y uno más sin estudiar, Óscar Martínez externa las complicaciones que sintió al prepararse para el proceso de admisión, detallando que debió retomar no sólo materias que cursó en preparatoria, sino también aquellas que su bachillerato en ciencias económicas no abarcaba.

Sin embargo, y estudiando por meses de diversos libros de amigos, temarios y bibliografía que él mismo conocía, Óscar Martínez se preparó para la prueba que definiría su futuro académico.

Ahora, el guanajuatense vivirá la nueva experiencia, que también significa mudarse a la capital del País, donde contará con el apoyo de familiares para su hospedaje y, aunque de momento Óscar no tiene becas o apoyos económicos, buscará aplicar a una por excelencia académica.

Con un gusto nato por las matemáticas y un gran interés en las finanzas, Óscar Martínez se ve en un futuro usando traje y trabajando en la detección de riesgos financieros, oportunidades de inversión, o incluso en su propia aseguradora, de la que, estamos seguros, en unos años habremos de escribir.