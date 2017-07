Insuficientes programas contra violencia

Asociaciones feministas de León consideran que la aplicación en Guanajuato del programa piloto para “reeducar” a los jóvenes que hayan ejercido algún tipo de violencia de género es una buena alternativa, sin embargo, no es suficiente para erradicar el problema.



Dicho programa piloto consta de 16 sesiones y es impartido por personal de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), la Secretaría de Salud y otras organizaciones especializadas.



En Guanajuato se inició con 800 hombres; durante las sesiones con los agresores se exploran las causas y detonantes que generaron la violencia, con la finalidad de desdibujar esos aspectos de su personalidad y después realizar un trabajo de integración.



“Creo que es importante reeducar, trabajar con hombres y con mujeres, pero sí creo que no es suficiente porque sí hay que trabajar desde los orígenes y la creación de las políticas pblicas, porque en Guanajuato están muy carentes, éstas no cuentan con perspectiva de género”, lamentó. Libertad Flores Martínez, coordinadora de proyectos en LudoArte A.C.



La violencia se aprende ya que no es algo que venga en los genes y reeducar a las personas violentas es otra alternativa para combatir las cifras de feminicidios que son alarmantes en la entidad, así lo consideró María Elena Sandoval Barajas, consejera de planificación familiar de la empresa Dkt México.



“Este programa es opcional porque no es obligatorio ni condicional para que se les baje la sentencia o se les disminuya; entonces muchos hombres no reconocen que están ejerciendo violencia y no acceden al programa. Además si no se da un seguimiento vuelven a reincidir”, dijo.



Todos los esfuerzos que las autoridades sumen para erradicar la violencia contra las mujeres son positivos, así lo señaló Roberto Román González Godínez, del área educativa del Instituto Municipal de las Mujeres en León.

