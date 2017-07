Borge se protege contra captura con amparo

El ex Gobernador Roberto Borge presentó su primera demanda de amparo en contra de cualquier orden de aprehensión o comparecencia girada en su contra.

Ciro Carrera Santiago, Juez Quinto de Distrito de Quintana Roo, con sede en Cancún, admitió el pasado viernes el juicio de garantías promovido por el ex priista y le concedió la suspensión provisional contra los actos que reclama.



Para que dicha protección sea vigente, le impuso el pago de una garantía de 59 mil pesos, según los acuerdos publicados por el Juzgado sobre el amparo 1096/2017.



Borge, detenido el 5 de junio, se encuentra preso en una prisión de Panamá, sujeto a un juicio de extradición con base en una orden de captura de un juez de control federal del Estado de México por el delito de lavado de dinero.



Éste es hasta el momento el único mandato de detención que existe contra el ex Gobernador de Quintana Roo, derivado de la venta a sus familiares de 25 terrenos de las reservas del Gobierno del Estado a precios de remate, pese a ser de alta plusvalía.



La prensa local ha señalado que este amparo reclama en específico una orden de aprehensión que pudiera girarse por un expediente de la Fiscalía de esa entidad.



Sin embargo, los listados del juzgado no precisan a la autoridad responsable que pudiera haber solicitado o librado orden de captura o comparecencia.



El juez Carrera fijó para el 28 de julio la fecha en que llevará la audiencia incidental en la cual, ya con conocimiento de la existencia o no de la aprehensión, determinará si le concede la suspensión definitiva.



Al mismo tiempo, acordó llevar a cabo la audiencia constitucional el 2 de agosto, fecha a partir de la cual ya estará en posibilidad de dictar una sentencia en el amparo.