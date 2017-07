Dan aviso a ladrones en Santa Julia

Un grupo de supuestos justicieros que se autonombra "Barrio Santa Julia" lanzó una amenaza a ladrones que atacan en transporte público y el mercado.

En un video que se puede ver en REFORMA tienen a un hombre retenido, golpeado, sometido, y lo acusan de ser asaltante.



"A todos los mugrosos y bachichero que estén robando en Santa Julia a peseras de la Ruta 28, que va del Metro Normal a Polanco, y en el Mercado Santa Julia a puestos ambulantes, repartidores de Coca Cola, Bimbo o gas, y no es a cambio de nada, sólo por el bienestar de nuestras familias", advierte uno de los hombres que aparece con una máscara verde.



Al menos otros cuatro integrantes de ese grupo utilizan máscaras blancas y negras, uno porta una hacha y otro una arma larga con la que tiene sometido y golpea al presunto asaltante.



El sujeto hace una confesión: "Me agarraron a mí por andar robando en las micros y espero que 'El Grillo y 'El Lanas' vean esto para que no sigan robando aquí en Santa Julia".



La Secretaría de Seguridad Pública indaga el origen del video.