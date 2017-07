Del Toro, defensor de corruptos

Javier Duarte de Ochoa, Elba Esther Gordillo Morales y Napoleón Gómez Urrutia comparten más que haber sido acusados de corrupción, lavado de dinero y desvío de fondos para su beneficio personal.



También comparten abogado. Se trata del despacho Del Toro Carazo Abogados que lleva la defensa de la ex presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), del ex líder minero, y ahora al ex gobernador de Veracruz.



El despacho liderado por es el que asumió la defensa del ex gobernador de Veracruz, quien permaneció 93 días en reclusión en Guatemala.

