Ebrio arrolla a policías con auto prestado; detienen al dueño del auto

La Policía acusó a un inocente de atropellar a dos oficiales de Tránsito.

El 7 de julio pasado, el conductor de un Audi rojo invadió el carril confinado en Avenida Balderas. Para evitar una multa, arrolló al agente Luis Alberto Toraz, según consta en la indagatoria CUH-2/UI-1C/D/3504/07-2017. Después, al oficial Samuel Espinosa le pasó una llanta sobre el pie.



Ambos resultaron lesionados e identificaron a un hombre como el responsable: Édgar, de 36 años de edad.



Después se supo que se equivocaron en imputarlo.



Acorde con el expediente y las pruebas presentadas ante un Juez de Control, Édgar sí es el dueño del Audi, pero la mañana del incidente su amigo, Alejandro, lo tomó sin permiso y condujo hasta Balderas en estado de ebriedad.



Tras lastimar y huir de los policías, Alejandro dejó el vehículo en una pensión de la Colonia Vista Alegre, Delegación Cuauhtémoc.



Como si nada hubiera pasado, fue a su casa y se quedó dormido, mientras Édgar trataba de localizarlo, sin éxito, vía telefónica.



Cuando al fin, por la tarde, Édgar se comunicó con él, supo dónde estaba su vehículo y fue a recogerlo.



Apenas salió de la pensión, fue detenido por policías, los cuales le advirtieron que había lesionado a dos elementos.



De acuerdo con las indagatorias, a Édgar se le decomisaron 2.8 gramos de cocaína.



Édgar y su amigo habían estado en un restaurante de birria ubicado en Circuito Interior y con el pretexto de ir por su cargador de celular, Alejandro le pidió a Édgar las llaves del automóvil.



Todo fue grabado por cámaras de seguridad del establecimiento, que evidenciaron que mientras los uniformados eran arrollados, Édgar permanecía en el restaurante, reclamando su Audi al valet parking.



Esto hizo que el Juez que llevaba el caso retirara los cargos por homicidio doloso en grado de tentativa, pero Édgar continúa internado en el Reclusorio Norte por la posesión de la droga.



Como había estado dos veces antes en prisión se determinó que debía seguir encarcelado, a fin de investigar el origen de la cocaína.



No obstante, su familia planea denunciar a los agentes que lo acusaron e incluso señalaron en un careo.



"Quedó claro que mi hijo no fue el responsable, pero sorprende cómo tan fácil se mete a una persona inocente en el reclusorio, incluso con este nuevo sistema de justicia, donde se supone que uno es inocente hasta que no se demuestre lo contrario.



"Le iban a dar fácil unos 10 años de prisión y aún está por verse lo de la droga, porque tampoco la traía mi hijo", comentó en entrevista Jaime, el padre del imputado por posesión de enervantes.