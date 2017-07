Falta iniciativa en seguridad

Los diputados de Guanajuato reconocen que el Estado vive una crisis de inseguridad, incluso 16 de ellos la han sufrido, pero sus acciones para remediarla son pocas.

am preguntó a los 36 diputados estatales cuál ha sido su colaboración para que Guanajuato sea más seguro y la mayoría aseguró que ha hecho su parte desde el Congreso del Estado. Tres panistas se negaron a contestar.

Los panistas Estela Chávez Cerrillo, Araceli Medina Sánchez se negaron a hablar y Juan Carlos Muñoz Márquez, quien además es presidente de la Comisión de Seguridad, rechazó tres veces hablar con am.

Pero en realidad, casi todos se han limitado a votar a favor propuestas del gobernador Miguel Márquez o las escasas iniciativas de otros compañeros en la materia.

“Todas las iniciativas que van llegando, en realidad no guardamos nada, trabajamos rápido, las socializamos y trabajamos, a la hora que tenemos que reunirnos con mandos de seguridad estamos y todo lo que nos corresponde”, aseguró Leticia Villegas Nava, del PAN.

Entre quiénes si aportan destaca Irma Leticia González Sánchez, del PRI, que presentó una ley contra la trata de personas y una iniciativa para crear la Policía Rural.

La primera la presentó la semana pasada, la otra está en trámite desde noviembre.

Los legisladores del PAN presentaron en octubre una iniciativa de Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, pero todavía la discuten.

Alejandro Trejo Ávila del Partido Nueva Alianza (mayor seguridad en el manejo de información electrónica) y Santiago García López del PRI (la defensa del hogar), también han aportado.

El diputado priísta Jorge Eduardo de la Cruz Nieto es de los que asegura que los legisladores han hecho la “chamba” que les toca para mejorar la seguridad.

“Las leyes están funcionando, lo que no está funcionando es la prevención, ni la erradicación de la violencia, una ley poco nos va a servir si la policía no está haciendo su trabajo, ni los ministeriales están entregando las carpetas de investigación, de tal manera que cuando llegan al Poder Judicial, es decir con los jueces no los pueden encarcelar, así las leyes no podrán hacer su trabajo”.

El panista Juan Gabriel Villafaña Covarrubias reconoció que “pudiera necesitarse un poco de acercamiento de la gente más bien con nosotros, con los legisladores para ver en qué podemos ayudarles.”

“Hay que reconocer que sí andamos un poquito mal en lo que es la seguridad; los legisladores estamos trabajando en ello, aquí necesitamos que los otros dos poderes, tanto el Ejecutivo como el Judicial; que estas leyes que estamos generando que se apliquen como debe ser”, afirmó Alejandro Flores Razo del PAN.

Dicen que han hecho su parte

Los diputados consultados consideran que han hecho su parte para mejorar la seguridad, sobre todo al aprobar las propuestas del gobernador Miguel Márquez en esa materia, o las iniciativas de algunos de sus compañeros.

“La chamba de la legislatura la hemos hecho, ya aprobamos todas y cada una de las iniciativas, de las propuestas que ha hecho el Gobernador para que pueda funcionar el tema de procuración de justicia y seguridad, ya reformamos el Código Penal, hemos establecido diversas reformas a leyes orgánicas, etcétera, para que pueda funcionar”, afirmó Jorge Eduardo de la Cruz Nieto del PRI.

De los diputadas y diputados consultados 16 han sido víctimas de la inseguridad y una fue testigo de un homicidio.

Los delincuentes no hacen distinción de partidos.

Seis diputados del PRI, cinco del PAN, dos del PVEM, uno del PRD, uno de Nueva Alianza, y un independiente confesaron haber sido víctimas de la inseguridad una o varias veces.

Asaltos, robos de autos, saqueos en sus viviendas, o sus oficinas, cristalazos y hasta robos de ganado son los delitos que los legisladores dijeron haber sido víctimas

Las aportaciones

Los diputados defienden sus acciones para mejorar la seguridad: aprobar los presupuestos estatal y municipales para ese rubro; revisar el marco jurídico de las leyes; trabajar en reuniones de seguridad; dar recomendaciones a los habitantes de sus distritos; trabajando en colonias marginadas con sus casas de gestión; apoyar las iniciativas del gobernador y de otros legisladores en materia de seguridad; o hacer exhortos al Congreso de la Unión.

Pocos diputados son los de las inicativas en seguridad.

La priísta Irma Leticia González Sánchez ha tenido dos aportaciones. Una a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Guanajuato.

La otra a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.

“Subí a tribuna para proponer un punto de acuerdo y que se creara la Policía Rural, entonces estamos trabajando en ello, si bien no soy de la comisión (de Seguridad), visito mucho las comunidades y es un sentir no nada más de la zona urbana sino también de la zona rural”, comentó.

Santiago García López del PRI también presentó una iniciativa “para poder proteger los bienes patrimoniales en casa habitación de la familia y proteger también evidentemente a la familia”.

Alejandro Trejo Ávila de Nueva Alianza, propuso reformar el Código Penal del Estado de Guanajuato para dar mayor seguridad en el manejo de información electrónica.

Otra iniciativa a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos salió del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

“Tiene qué ver con la prisión preventiva, mayores sanciones, incrementar las multas, investigar a las personas que estén portando armas de uso exclusivo de los militares”, detalló María Soledad Ledezma Constantino del PVEM.

Del grupo parlamentario del PAN, que tiene mayoría, su aportación es la “iniciativa de Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia para el Estado de Guanajuato y sus Municipios y derogan diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato”.

“Estamos en un trabajo relacionado con el Código Penal y el grupo parlamentario de Acción Nacional presentamos una iniciativa, la presenté yo en relación con el aumento a las penas respecto a los delitos de robo, violencia familiar y todos los delitos de carácter sexual, sobre todo en el tema de abusos hacia los menores”, mencionó María Beatriz Hernández Cruz del PAN.

“Lo estamos trabajando en mesas técnicas, en conjunto con el Poder Ejecutivo y a final de cuentas tenemos que apostarle a poder reconstruir la cohesión social y el apostarle a nuestros niños y jóvenes, que tengan alternativas y oportunidades, desde las becas, el deporte, el estudio, la forma de vivir, los valores para que precisamente no puedan llegar el día de mañana a tener una situación que pueda delinquir”, señaló Guillermo Aguirre Fonseca.

“Creo que desde el legislativo hemos puesto absolutamente todo lo que el Gobernador ha solicitado para que pueda desempeñar la tarea de seguridad en el estado de Guanajuato, aquí hace falta que quienes se pongan las pilas sean ellos”, afirmó el priísta Jorge Eduardo de la Cruz Nieto.

Otros criticaron que sus iniciativas se han quedado atoradas en Congreso de la Unión.

“Con el tema federal de la Ley de Armas de Fuego para evitar que la gente traiga armas de uso exclusivo del Ejército y que no se haga nada con eso, es un tema federal, pero nosotros desde el ámbito local, hemos impulsado ese punto de acuerdo para exhortar al congreso federal”, indicó J. Jesús Oviedo Herrera del PAN.