Y ahora Juez suspende 2 órdenes de aprehensión contra Javier Duarte

Un juez federal congeló dos órdenes de aprehensión emitidas contra el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por un juez penal en el estado veracruzano.



Las órdenes de aprehensión están contenidas en las causas penales 38/2017 y 56/2017, por las que el gobierno del estado de Veracruz solicitó su extradición.



Dichas órdenes fueron emitidas por el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Xalapa, Veracruz, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición.



Ninguno de estos delitos es grave, por lo que no merecen prisión preventiva de oficio, en consecuencia, la Juez Primero de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México, Sandra Leticia Robledo Magaña, concedió la suspensión provisional contra esas órdenes de captura.



La demanda fue presentada ayer lunes, cuando el ex mandatario arribó a la Ciudad de México luego de ser extraditado por autoridades de Panamá.



Para conservar la medida, la juez fijó como garantía la cantidad de 6 mil pesos y el próximo 26 de julio determinará si concede o no la suspensión definitiva.



Ayer lunes durante su primera audiencia ante un juez mexicano, Javier Duarte fue sujeto a prisión preventiva por delincuencia organizada y lavado de dinero, acusaciones emitidas en su contra por la Procuraduría General de la República.



El juez de control ordenó que el ex mandatario permanezca ingresado en el Reclusorio Norte, al menos hasta el sábado, fecha en la que celebrará otra audiencia en la que defina si lo vincula o no a proceso.

