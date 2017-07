Primero lo primero. El poder del Mando Único

(Segunda parte)

“La Policía de la Ciudad de México cuenta con una fuerza operativa única a nivel nacional, más de 80 mil elementos, con un mando policial único, además de las innovaciones tecnológicas, para cuidar de los habitantes de la ciudad y quienes la visitan.



“Un modelo policial probado, con un Mando Único, una policía que responde a una sola voz y que comprueba día a día que es efectiva en su actuar”



Miguel Ángel Mancera



Jefe de Gobierno de la CDMX





Nuestros gobernantes están petrificados en las decisiones más importantes para la población, viven metidos en sucesiones sexenales, en campañas previas para que el tapado destapado Diego Sinhué nos gobierne. Tienen otras prioridades que nada tienen que ver con el presente y el futuro de nuestro Guanajuato. Por eso nos atrevemos a decir que ni siquiera se dan cuenta que no se dan cuenta.



Nuestra tierra necesita CUANDO MENOS 13 MIL POLICÍAS en una fuerza unificada. Las cifras son aterradoras. La ONU dice que el mínimo de policías para una población debe ser de 3 por cada mil habitantes. Guanajuato tiene 5.9 millones, por tanto debiera tener unos 17 mil policías. Los gobernantes, como no saben producir dinero, creen que es una meta imposible. Hoy la gran metrópoli, la CDMX es una de las ciudades más seguras del país y del mundo. Retomó la paz con un método sencillo: se armaron de 80 mil policías para una población gobernada de 9 millones. Casi 9 policías para cada mil habitantes. Ahora experimentan con 100 estaciones para estar cerca de los ciudadanos. El experimento ya arroja buenos resultados y reduce la criminalidad en un 6 por ciento. Además cuentan con 15 mil cámaras esparcidas por todas las delegaciones concentradas en un C5. Casi nada sucede sin que la autoridad lo pueda ver y grabar.



Si a usted le preguntaran si estaría dispuesto a pagar uno o dos centavos de cada peso que produce para mantener la tranquilidad y la paz de su entorno, seguro que diría sí de inmediato. Todos los guanajuatenses producimos unos 840 mil millones de pesos al año. Si dedicáramos el 2 por ciento en seguridad pública, podríamos contar con al menos 16 mil millones de pesos. Eso vale devolver a Guanajuato la paz perdida. Ya dedicamos unos 7 mil millones entre Procuraduría, la Secretaría de Seguridad y las policías municipales. Con eso apenas logramos unos 8 mil policías entre todas las fuerzas operativas: municipales, estatales y ministeriales. Son cifras que precisaremos más adelante.



Con una fuerza estatal única de 12 mil policías, además de los ministeriales y las fuerzas especiales, a León le tocarían 3 mil 600, más del doble de lo que hoy contamos. Celaya e Irapuato más de mil. Una meta imposible de construir de un año para otro pero posible en 36 meses, menos de lo que se tarda en pagar un auto a plazos.



Y digo que los gobernantes no se dan cuenta de lo que sucede porque los recursos para realizar esa obra civilizadora, esa indispensable construcción de humanismo, están ahí. El dinero lo tienen en sus narices, lo pueden obtener de varias formas como alguna vez obtuvieron el ingreso de las nóminas. Guanajuato tiene un presupuesto de 75 mil millones o más. Extenderlo a 80 u 85 mil y usarlo sin fruslerías, sería un cambio radical en nuestro destino.



(Continuará)