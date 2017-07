Arde material en vivienda abandonada

Un incendio en el interior de una vivienda abandonada alertó al personal de rescate en San Francisco del Rincón; en el sitio había material de suela.

Vecinos de la colonia Miguel Hidalgo fueron alertados por las llamas y una nube de humo que provenía del interior de una vivienda.

Hacia las 4 de la madrugada de ayer, se movilizaron luego de recibir el reporte emitido al Sistema de Emergencias 911.

La situación alarmó a vecinos, por lo que el personal de recate arribó a toda prisa para brindar su apoyo en controlar los hechos.

Una vez en el sitio, los elementos de Protección Civil valoraron el lugar y, debido a la intensidad del fuego, se solicitó la intervención de los cuerpos de Bomberos.

El personal de rescate de inmediato se coordinó con la finalidad de sofocar el fuego, extinguir el incendio y evitar que éste se propagara a otros lugares, aledaños.

Se indicó que el lugar no contaba con las medidas de seguridad correctas, además de que el propietario no cuenta con los permisos del lugar y se no tiene ninguna razón social.

En las habitaciones se encontró material de suela, que ocasionó que el fuego se extendiera hacia las demás habitaciones.

Rescatistas de las distintas corporaciones trabajaron con barras, palas, escobas, extintores y mascarillas para realizar las labores de rescate.

Tras casi 2 horas de trabajos, a las 6 de la mañana, se logró extinguir el fuego.

Pasan reporte a Ecología

Debido al tipo de desechos industriales que se almacenaban dentro del domicilio, se hizo del conocimiento de Medio Ambiente y Ecología para que tomaran cartas en el asunto.