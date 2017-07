Critica La Volpe falta de líderes en Selección Mexicana

Ricardo La Volpe, ex DT del Tricolor, considera que al futbol mexicano le falta trabajo en fuerzas básicas y capacitación, mientras que en la Selección Nacional, de Juan Carlos Osorio, se da un mensaje erróneo al mundo.

En un escrito que publicó en Facebook y que tituló "Lógica del Futbol", el "Bigotón" lamentó que en la Liga MX no haya una planeación de trabajo a largo plazo en las canteras, incluso Chivas que "compra los mejores jugadores de México", mientras "América, Monterrey, Tigres se llenan con extranjeros".

La Volpe ve que la excelente camada que existe en la Selección Mexicana no está siendo aprovechada por Osorio.

"¿Alguien sabe cómo va a jugar México, cuál es su sistema, quiénes son sus figuras o cuáles son sus carencias?", pregunta.

"Estamos dando un mensaje al mundo de que no tenemos grandes figuras o líderes y que no nos vean con peligro como una potencia. Esto no es solo cosa del técnico, yo creo que es un punto muy importante de los propios jugadores, porque me extraña que, en un diálogo con el cuerpo técnico, no se hable de la titularidad", lamenta.

"El cansancio es una cuestión mental. Tal vez la pregunta que nos deberíamos hacer es si nuestros jugadores quieren tomar la responsabilidad de ser líderes de esta selección y comprometerse a objetivos muy grandes", asegura el ex DT de América.

"Esto lo puedo decir porque tengo la experiencia de haber estado en una Selección. Tenemos un año para que todo el cuerpo técnico, selección, jugadores y directivos se comprometan a lograr la primera meta, que es pasar al quinto partido y de ahí a seguir creciendo para lograr un campeonato", escribió La Volpe.